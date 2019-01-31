網路時代即將來臨 BlackBerry認為應針對隱私數據設立更高標準

因應日益增長的數據量，BlackBerry執行董事長暨執行長程守宗認為應該設立更高隱私標準，同也呼籲政府機構、企業應正視此類問題。

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隨著近年來包含Facebook、Yahoo在內公司接連發生隱私安全問題，使得越來越多人開始正視網路個資安全問題，同時隨著歐盟開始推動一般資料保護規範 (GDPR)之後，也讓更多政府機構更加重視網路資源安全問題，甚至開始針對Google在內網路服務取用個人隱私介入調查，藉此釐清網路企業是否藉由用戶隱私獲利，確罔顧用戶隱私安全。

對於未來5G網路即將蓬勃發展之際，BlackBerry表示未來將會有更龐大數據量產生，同時使用者的日常生活也更貼近網路，並且將身處於隨時連網的數位化生活情境，預期將有越來越多科技公司的商業模式將建立在資料變現基礎上，因此對於個人隱私資料勢必透過更高標準保護，避免科技公司以獲利超越用戶隱私安全的想法使用數據。

程守宗表示，未來絕大多數的獲利將會建立在數據累積，而這些數據絕大多數源自用戶使用服務過程時產生資料，透過累積、分析轉換成有用數據，進而應用在產品規劃、用戶輪廓建立，或是廣告投遞等應用，甚至可能延伸使用在用戶難以想像之處，並且造成更大影響。

例如過去Cambridge Analytica市調機構利用Facebook漏洞取得用戶數據資料，進而透過網路操作影響後續的美國總統大選，未來運用數據改變市場發展、政局與社會看法的情況恐怕將會越來越多，因此未來對於各類服務的用戶隱私使用標準，勢必要以更高標準規格看待，並且以保護用戶數據安全為最高原則。

不過，程守宗也認為數據市推動技術成長的重要關鍵，自然也不應該單方面為了用戶隱私安全，導致技術發展因此受限，而是在確保資料所有權，並且確保其安全性情況下，透過合理數據使用方式讓新技術、服務能順利成長。

因此在未來數據持續倍數成長情況下，企業應該以更高標準確保用戶個資等數據安全，並免以營利為優先，同時正視用戶隱私資料如何被使用，而政府機構也應該正視此類問題，透過適度法規與制度加強既有隱私保護作法，讓使用者能在使用各類新科技、服務之餘，無需擔心個資是否遭濫用。

在即將邁入5G網路普及應用時代，程守宗強調現在正是政府機構、企業行號正視、調整隱私保護作法的時候。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》