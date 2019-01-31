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Unity透過100層遊戲關卡挑戰 推動人工智慧技術應用

2019-01-31 09:18楊又肇

去年宣布與百度合作，透過Unity旗下遊戲引擎技術建立即時模擬系統，讓搭載百度Apollo平台的自駕車能在虛擬環境中進行模擬訓練。在稍早公布消息中，Unity更宣布打造名為「Obstacle Tower」的遊戲內容，讓人工智慧系統可在此款遊戲中嘗試尋找出路。

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而建造此款遊戲，最主要是為了吸引人工智慧技術團隊嘗試挑戰，並且推動旗下Machine Learning Agents深度學習應用資源，讓人工智慧系統能藉由分析、理解、思考模式找到破關方式。由於關卡內容是以隨機生成，因此人工智慧系統將無法透過記憶或錯誤嘗試方式破關。

根據Unity說明，「Obstacle Tower」將以全3D形式構成，總計區分100層不同關卡，跟許多闖關遊戲相同，越往上層的挑戰就會越困難，同時Unity也會針對每次關卡挑戰時間作記錄，藉此作為挑戰表現評分。

「Obstacle Tower」挑戰活動將從2月11日開始，預計先進行到今年3月底，初期僅會先開發前面25個關卡，讓參與挑戰的人工智慧技術團隊了解遊戲規則，並且做好相關調整，從4月15日之後到5月24日間則會開放挑戰所有100層關卡，最後優勝團隊將會在6月14日公告，將可獲得價值高達10萬美元的獎品。

至於打造「Obstacle Tower」挑戰關卡，Unity其實也是希望能進一步推動人工智慧技術應用，尤其是在遊戲內容整合發展部分，不但可藉由人工智慧協助開發者快速建造內容，更可進一步讓遊戲角色互動更顯得真實。除此之外，Unity在人工智慧技術應用方面，也能比照先前與百度合作模式，讓人工智慧能在虛擬環境中持續學習、精進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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