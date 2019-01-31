遊戲也需要美顏一下？ 美圖與樂遊科技達成戰略合作

根據美圖公布消息，目前已經與樂遊科技達成戰略合作，預計收購樂遊科技旗下間接全資子公司Dreamscape Horizon約30%股份，或許意味未來將進一步銜接遊戲市場。

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樂遊科技前身為2011年1月於香港交易所掛牌上市的森寶食品控股有限公司，並且在2015年1月正式更名為樂遊科技，後續更收購開發第三人稱射擊遊戲《Warframe》、位於加拿大的Digital Extremes，另外也收購曾經參與、開發《雷神之錘III》、《重返德軍總部：深入敵後》、《毀滅戰士III》、《深入敵後：雷神戰爭》等作品的Splash Damage，並且獲得《變形金剛》、《文明》等內容授權開發網路遊戲。

目前美圖與樂遊科技僅先透過合作備忘錄確認雙方策略投資關係，而收購Dreamscape Horizon約30%股份僅可能是其中選項，預計最快將會在今年2月底之前確認雙方具體合作模式。

美圖在去年宣布將旗下美圖手機業務轉手交由小米負責，同時美妝電商平台則由TryTry接手經營，本身則回歸app內容發展模式，並且藉由小米資源銷售手機，以及TryTry平台接手電商服務分潤增進營收。

而為了持續經營發展，美圖顯然必須往外擴展更多業務發展機會，因此與樂遊科技達成戰略合作，藉由跨入遊戲市場布局，顯然將成為美圖全新發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》