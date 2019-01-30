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Jello Chat出大包！盜貼圖免費下載 還已讀不回原創者

2019-01-30 18:02T客邦

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最近有一套全新的即時通訊App「Jello Chat」，打著貼圖免費下載的名號，意圖攻佔通訊軟體市場，甚至與「街口支付」合作舉辦新年紅包活動，吸引許多用戶嘗鮮，但因為其平台多數貼圖皆未獲原作者授權，現在導致藝術家串連抵制，並呼籲支持者不要下載侵權貼圖。

「Jello Chat」於今年1月25日，正式在App Store和Google Play商店上線，詭異的是，對一套「即時通訊」App而言，許多網友居然都遍尋不著，該 App 背後開發者究竟是何來歷。

有香港網友認為，找不到來歷又加上「Jello Chat」沒有在歐洲的App Store上架，似乎有刻意迴避GDPR規範之嫌，引來了該App是否為「中國軟體」的揣測。

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但可能來自中國並不是「Jello Chat」最大的問題。該即時通訊App軟體上架後，打出了「貼圖免費下載」且「任何人都可上傳創作」的行銷策略，吸引許多消費者爭相使用，但也因此出了大包。

「Jello Chat」開放用戶自行上傳個人創作貼圖後，許多使用者居然將目前已經於LINE、Messanger等通訊軟體發表的免費、付費貼圖，當作是自己創作的貼圖進行上架，而且數量之龐大令人震驚，甚至還攻佔了該軟體的下載排行榜。

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除此之外，由於目前「Jello Chat」正舉辦活動，只要使用者在期間內上傳個人原創貼圖，並獲得最高下載量，即可以獲得獎金，更讓貼圖侵權問題一發不可收拾。

這一行為引來許多原始貼圖創作者，對於「Jello Chat」App刻意侵權，並把責任都推給上傳用戶的疑慮，並已開始呼籲支持者不要下載「Jello Chat」上的侵權貼圖。

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理論上，「Jello Chat」在開放該功能之前，應該早預料到會有用戶上傳侵權貼圖的問題，但卻沒有加以預防，就連版權所有者（創作者）親自回報進行申訴，也被「Jello Chat」官方已讀不回。

對此，「Jello Chat」剛才於臉書粉絲團發表緊急聲明：

【Jello 團隊緊急聲明稿】

Jello 創立免費貼圖分享平台的初衷，是因為我們相信貼圖創作的價值在於其所產生的 IP 價值。貼圖平台是開放式的，所有人皆可自由上傳創作，讓其它用戶免費下載使用，使創作者的創意可以被最快速、廣泛的使用，進而提升創作的IP價值。

現行平台審核機制為：若發現他人未經許可上架您的版權作品，需來信至service@jellochat.me，並提供著作權之相關證明，若證實為侵權行為，將會立刻下架該貼圖。

我們已收到部分創作者至官方信箱反映，並已下架 50 組以上之貼圖，同時緊急調整審核機制，對於貼圖上架有疑慮的創作者，皆可來信至客服信箱，來信後對於有疑慮的貼圖我們都將一律先行下架。

我們非常抱歉原先的審核機制造成部分創作者的困擾，而舉辦貼圖活動的初衷本想鼓勵原創者，但也可能更造成他人上傳非其所創作之貼圖，因此我們也決定先將貼圖活動暫停，並更加完善審核機制。

「Jello Chat」打著「免費貼圖分享平台」，但卻用如此輕率態度處理貼圖侵權問題，在起跑點就已經打了失敗的一仗，未來是否能繼續在台灣經營下去，就有待時間來證明。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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