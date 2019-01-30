蘋果財報顯示目前iPhone仍為主要營收來源 服務類產品成長幅度高

2019-01-30 10:36 聯合新聞網 楊又肇



在此次公布的2019財年第一季財報結果中，蘋果確認營收表現為843億美元，大致與先前調整下修預期表現相符，相比去年同期下降4.5%，淨利則達199.65億美元，相比去年同期則下降1%，但每股收益確比去年同期成長7.5%。

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而如同先前說明，蘋果從此次公布財報結果便不再說明包含iPhone在內產品銷售數量，僅以實際營收獲利表現說明為主。因此在這次公布財報中，蘋果僅透露iPhone產品銷售金額達519.82億美元，相比去年同期下降15%，而Mac產品銷售金額為74.16億美元，相比去年成長9%，iPad產品銷售金額達67.29億美元，相比去年同期成長達17%，另外在可穿戴裝置、家用與配件產品銷售金額則是73.08億美元，相比去年同期達33%。

包含Apple Music、iTunes在內服務類產品，實際營收達108.75億美元，相比去年同期91.29億美元成長幅度達19%，成為蘋果僅次於iPhone產品的獲利項目，因此蘋果目前也相當積極擴展此項產品發展機會。

依照蘋果執行長Tim Cook說明，在上一季的蘋果產品啟用數量高達14億台，而就蘋果財務長Luca Maestri透露說法，更指出iPhone產品便佔其中9億台數量，顯示iPhone產品依然是蘋果目前最熱銷產品，同時就去年銷售表現來看，更以iPhone XR成為蘋果最受歡迎產品。

從財報結果來看，蘋果在海外市場營收佔比目前為62%，顯示美國依然是蘋果最大獲利所在地區，其次則為歐洲市場，而包含中國在內的大中華地區則比去年同期下滑達27%，僅有131.69億美元營收，其中影響因素包含中國品牌手機銷售表現成長。而亞太地區則是目前蘋果在美國境外唯一呈現正向成長的發展市場，包含歐洲地區、大中華地區與日本地區的營收表現均呈現不等比例下滑。

對於接下來的第二季財報表現，蘋果預期營收介於550億美元至590億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》