新增超過50項內容 蘋果開始推行全新Today at Apple學習課程

除了公布新一季財報結果，蘋果更如去年宣布消息，將於Apple Store啟用全新Today at Apple學習課程，預計增加超過50項全新課程內容，其中包含如何藉由GarageBand譜曲、創作和弦，以及如何在備忘錄進行草稿創作，或是學習照片編輯技巧等。

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新的Today at Apple學習課程一樣聚焦如何使用蘋果產品創作，或是知曉各類使用技巧，讓使用者能更熟悉手中的蘋果裝置應用模式，而報名方式同樣透過蘋果官網預約，並且能以免費形式參與學習。

Today at Apple學習課程從2016年5月開始推行，並且在2017年開始推廣到全球各地的Apple Store，藉此讓更多人熟悉蘋果產品應用成效，而課程內容更涵蓋相片拍攝、影片創作、音樂製作，以及程式編碼，另外也包含透過遊戲與藝術內容學習的課程。

而學習課程也不僅侷限在Apple Store店內，更包含可藉由漫步項目課程，讓參與學習課程的消費者能實際操作iPhone等產品，藉此學習相機拍攝、錄影技巧，另外蘋果也透過實驗室項目課程邀請當地的藝術家、創作者擔任講師，讓消費者能學習更多應用技巧。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》