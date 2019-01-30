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美國向華為提出23項指控 其中包含違反美國出口禁令、竊取美國公司商業機密

2019-01-30 10:04楊又肇

先前有消息指出美國聯邦檢察官以竊取美方合作夥伴商業機密為由，針對華為開始進行刑事調查，稍早美國司法部則是證實已經向華為創辦人任正非女兒，同時身為華為財務長身分的孟晚舟，以及包含華為、華為設備美國分公司提出多達23項罪名指控，其中包含認為華為透過特定管道將設備銷售給伊朗等國家使用，因此涉及違反美國出口禁令，同時也包含先前指稱華為從美國電信業者T-Mobile獲取代號「Tappy」的手機測試裝置，可能涉及竊取美方合作夥伴商業機密行為。

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根據美國商務部部長Wilbur Ross表示，認為過去多年以來，中國廠商始終利用美國財政體系為本身非法商業行為創造有利條件，同時涉及違反美國出口禁令與關制裁條款。不過，華為方面自然對美方指控予以否認，除了如先前華為創辦人任正非強調華為並未違反任何美國禁止事項，同時也說明華為所有商業營運模式均在合法範圍內。

中國外交部也針對美方說法予以反擊，強調美國持續藉由國家資源抹黑，並且打壓中國企業，企圖扼殺合法經營的中國企業，認為背後有龐大的政治企圖與操弄情況，同時更指稱美國濫用與加拿大之間的引渡條款，向中國公民採取無理的強制措施，更嚴重侵害中國公民合法權益。

中國外交部在相關聲明中要求美方立即撤銷孟晚舟逮捕命令，避免持續在錯誤決定上偏離，同時也呼籲加拿大政府嚴正對待中國立場，並且立即釋放孟晚舟且保障其合法權益。

不過，從目前中美貿易競爭關係情況來看，顯然美國方面並不會輕易退讓，因此接下來雙方應該還會有更多摩擦出現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

孟晚舟外交部加拿大

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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