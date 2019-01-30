Airbnb收購辦公室、活動場地資源媒合服務Gaest 創造更多轉型獲利機會

根據Airbnb宣布消息，2015年創立於丹麥、提供可依照時數、天數預訂使用辦公室或展會活動場地的新創服務Gaest已經正式加入Airbnb團隊，預期將使Airbnb創造全新營收來源，同時也能協助Airbnb轉型創造不同發展機會。

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相比過去主要以住宿使用資源媒合為主，Airbnb此次收購Gaest，讓Gaest旗下原本提供辦公室空間、展會活動場地租賃資源媒合服務進入Airbnb體系，讓更多人可藉由Airbnb平台尋找合適辦公室、活動場地，並且能依照需求透過使用時數、天數計費，對於活動公司、廠商尋找合適場地將帶來更便利的使用體驗。

Airbnb並未透露收購Gaest團隊實際花費，但相關消息透露此筆交易可能涉及350萬美元，相比Airbnb目前約達300億美元市值幾乎是筆小額開銷，卻可能為Airbnb帶來更大發展空間。

由Airbnb收購之後，包含Anders Boelskifte Mogensen、Chris Kjær Sørensen、Christian Schwarz Lausten，以及Jonas Grau Sigtenbjerggaard在內共同創辦人都將加入Airbnb團隊，而現階段Gaest服務依然會維持獨立運作，但有可能未來將會併入Airbnb服務平台內，至於Gaest品牌未來是否保留，目前仍無法確認。

在近年發展中，Airbnb持續設法擴展旗下服務發展模式，並且嘗試從不同轉型過程銜接更多獲利機會，例如將住宿與旅遊服務銜接，或是針對部分特色住宿資源給予協助，讓這些特色住宿可以獲得更高租賃獲利，此次收購Gaest自然也是為了在現有住宿資源，額外提供辦公市場使用需求，同時透過活動場地需求媒合創造更多發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》