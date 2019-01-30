親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

毒梟與汽油：讓國家爆炸的「墨西哥盜油者」

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

Airbnb收購辦公室、活動場地資源媒合服務Gaest 創造更多轉型獲利機會

2019-01-30 09:36楊又肇

根據Airbnb宣布消息，2015年創立於丹麥、提供可依照時數、天數預訂使用辦公室或展會活動場地的新創服務Gaest已經正式加入Airbnb團隊，預期將使Airbnb創造全新營收來源，同時也能協助Airbnb轉型創造不同發展機會。

分享

相比過去主要以住宿使用資源媒合為主，Airbnb此次收購Gaest，讓Gaest旗下原本提供辦公室空間、展會活動場地租賃資源媒合服務進入Airbnb體系，讓更多人可藉由Airbnb平台尋找合適辦公室、活動場地，並且能依照需求透過使用時數、天數計費，對於活動公司、廠商尋找合適場地將帶來更便利的使用體驗。

Airbnb並未透露收購Gaest團隊實際花費，但相關消息透露此筆交易可能涉及350萬美元，相比Airbnb目前約達300億美元市值幾乎是筆小額開銷，卻可能為Airbnb帶來更大發展空間。

由Airbnb收購之後，包含Anders Boelskifte Mogensen、Chris Kjær Sørensen、Christian Schwarz Lausten，以及Jonas Grau Sigtenbjerggaard在內共同創辦人都將加入Airbnb團隊，而現階段Gaest服務依然會維持獨立運作，但有可能未來將會併入Airbnb服務平台內，至於Gaest品牌未來是否保留，目前仍無法確認。

在近年發展中，Airbnb持續設法擴展旗下服務發展模式，並且嘗試從不同轉型過程銜接更多獲利機會，例如將住宿與旅遊服務銜接，或是針對部分特色住宿資源給予協助，讓這些特色住宿可以獲得更高租賃獲利，此次收購Gaest自然也是為了在現有住宿資源，額外提供辦公市場使用需求，同時透過活動場地需求媒合創造更多發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

三星宣布今年起包含手機、家電產品盒裝均改用可回收環保素材製作

2019-01-29 10:47

Instagram大當機無法刷新！ 全球網友崩潰哀嚎

2019-01-29 10:00

Google與Volvo、Audi合作打造的原生Android Auto車載系統將於2020年推出

2019-01-29 09:54

台灣首間旗艦店將開幕 蘋果招募更多人才

2019-01-29 09:47

攻新年滑商機 Yahoo TV推出新春特輯

2019-01-29 09:04

5G釋照 市場人士：競標夠彈性可能不只3張

2019-01-28 22:58

明年推AR眼鏡？ 蘋果工程師曾在CES拜訪AR波導技術廠商

2019-01-28 19:33

Uber在台啟用新工具 藉人臉辨識、110緊急求呼連線、行程分享確保乘車安全

2019-01-28 17:51

小米嘉義秀泰生活專賣店開幕 年貨節優惠延長到月底

2019-01-27 16:45

Google I/O 2019確定將在今年5/7-5/9期間舉辦

2019-01-27 13:26

Uber攜手富士計程車集團，準備擴大布局日本預約叫車市場

2019-01-27 13:25

DeepMind團隊再以人工智慧系統擊敗《星海爭霸II》電競選手

2019-01-27 13:18

Intel將Movidius電腦視覺技術用於RealSense鏡頭 強化機器人環境認知能力

2019-01-26 07:42

Google聘用蘋果資深技術經理 負責帶領神祕作業系統Fuchsia OS

2019-01-26 07:41

強調Android未侵害Java專利 Google要求最高法院終止受理甲骨文控告

2019-01-26 07:37

中華電信攜手Netflix打造專屬MOD機上盒 單鍵快速體驗4K影音

2019-01-26 07:36

只用iPhone XS也能拍出賀歲大片！ 蘋果找名導賈樟柯拍微電影《一個桶》

2019-01-25 15:26

更方便的收款裝置登台 LINE Pay成為台灣最多人使用行動支付服務

2019-01-25 15:09

HiNet代管網站傳遭惡意攻擊 中華電澄清

2019-01-25 15:03

LINE推行動收款 小綠機LINE Pay mini登台

2019-01-25 13:46

提昇貨品遞送效率 亞馬遜開始在美國境內測試快遞機器人

2019-01-25 12:51

余承東：華為將發布全球首支5G折疊機

2019-01-24 14:26

利用魚池太陽能板驅動資料中心 Google在台完成亞洲首宗綠能交易

2019-01-23 16:32

台北電腦展年度大獎 新增人工智慧和5G

2019-01-23 13:26

虛擬助理導入先鋒 Gartner點名3產業

2019-01-23 11:34

Sony合併電視與影音業務部門 成立全新全資子公司

2019-01-23 09:28

adGeek藉收購The Studio進軍東南亞數位行銷市場 目標打造全亞洲MarTech公司

2019-01-23 09:07

愛立信攜手高通 推進5G商用

2019-01-22 19:14

華為物聯網產品有機會今年進入台灣 但仍取決在地服務建置進度

2019-01-22 16:18

台北燈節結合Google助理 打造專屬貼身導覽系統

2019-01-22 14:32

日本黑道也賣幫派貼圖 警擔心另類保護費收取方式

2019-01-22 14:00

HTC健康醫療團隊DeepQ攜手彰基打造LINE機器人就診看護服務「蘭醫師」

2019-01-22 10:02

1000座電池交換站達成 Gogoro宣布完成全台環島目標

2019-01-22 09:54

傳Uber組建微行動技術機器人團隊改善共享單車、滑板亂停現象

2019-01-22 09:33

「電動車才是未來」 杜卡迪證實旗下電動車已經準備進入量產階段

2019-01-22 09:32

迪士尼自有影音平台還沒運作 已虧損超過10億美元

2019-01-22 09:31

透過內含感應元件的特殊背心 亞馬遜揀貨機器人知道如何避開工作人員

2019-01-21 20:37

Alphabet旗下生命科學事業Verily獲准打造心電圖應用產品

2019-01-21 20:34

蘋果將發布春節短片「一個桶」 導演用iPhone XS拍攝

2019-01-21 16:40
看更多

熱門文章

Google主管PO照嘲笑 iPhone夜拍跟Pixel 3沒得比

2019-01-29 10:34

iPhone全95折！燦坤一日限定 促銷眾多蘋果商品

2019-01-29 15:45

支持Taiwanese遭北京抵制 任天堂悄悄刪除

2019-01-29 22:36

Instagram大當機無法刷新！ 全球網友崩潰哀嚎

2019-01-29 10:00

任天堂Switch語言新增Taiwanese 大陸人不開心

2019-01-29 16:26

華為第二？微信遭澳洲安全專家點名「危險」

2019-01-29 19:04

台灣首間旗艦店將開幕 蘋果招募更多人才

2019-01-29 09:47

尚未接聽群組FaceTime就被竊聽 蘋果：目前已暫停服務

2019-01-29 18:34

抽檢市售桌上型喇叭 消基會：三成商品不符規定

2019-01-29 15:04

iPhone用OLED面板 傳夏普想參一腳

2019-01-29 16:10

三星宣布今年起包含手機、家電產品盒裝均改用可回收環保素材製作

2019-01-29 10:47

影音旗艦手機LG V40 ThinQ登台！前2後3鏡頭輕鬆拍美照

2019-01-29 16:14

Google與Volvo、Audi合作打造的原生Android Auto車載系統將於2020年推出

2019-01-29 09:54

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

IG短暫全球當機 台灣已恢復正常

2019-01-29 15:54

智慧手機市場入嚴冬 首季產量估年減1成

2019-01-29 18:48

韓廠推軍規級三防手機 拓展B2B市場

2019-01-29 19:06

橘子電玩展砸1.5億吸睛 觀展人次破10萬

2019-01-29 19:55

Airbnb收購辦公室、活動場地資源媒合服務Gaest 創造更多轉型獲利機會

2019-01-30 09:36

學生寒假大量使用社群平台 教育部提醒避免洩漏個資

2019-01-29 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top