Google與Volvo、Audi合作打造的原生Android Auto車載系統將於2020年推出

在2017年的Google I/O活動期間便宣布與Volvo、Audi合作導入Android Auto車載系統，同時在去年也宣布與Volvo、Intel打造基於Android P的智慧車載系統之後，Google稍早更與Volvo、Audi再次達成合作協議，預計在2020年推出全新Android Auto車載系統，並且讓駕駛與車輛能有全新互動模式。

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根據Google說明，未來Android Auto將會更進一步與智慧車載系統整合，其中包含對應ADAS (先進駕駛輔助系統)等設備感知能力，結合Google Maps在內服務讓車輛駕駛變得更加安全、聰明，同時也會進一步整合車內娛樂與空調系統，讓使用者在駕駛過程中可以透過聲控或手勢方式進行互動。

在此之前，Google已經與Volvo、Audi合作打造的原生搭載於車載平台的Android Auto作業系統，相較過往Android Auto必須透過手機與車載系統連接才能使用，新版Android Auto將會更具體將車輛視為「手機」，並且提供更具原生整合執行效果，而不會因為線路連接問題導致無法正常啟用。

除了自駕車，目前導入更多輔助功能的智慧駕駛平台已經逐漸成為新款車輛標準設計，藉由更聰明的輔助功能讓駕駛操作過程可以更加安全，同時也能避免意外發生，而包含蘋果、Google、三星、華為、在內品牌都期望進駐此款市場，藉此銜接更多市場發展機會，同時車廠本身除了自行投入發展之外，其實也傾向與系統廠商、軟體廠商合作車載平台，讓車輛可以變得更加聰明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》