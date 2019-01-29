台灣首間旗艦店將開幕 蘋果招募更多人才

2019-01-29 09:47 聯合新聞網 楊又肇



遠東集團董事長徐旭東先前透露蘋果全新旗艦店將落腳大遠百A13之後，蘋果似乎隨著此棟建築物趕工完成之前，已經悄悄地開始對外招募人才。

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根據蘋果官網釋出職缺，顯示已經開始針對即將啟用營運的台灣第二間Apple Store招募包含Genius Bar服務人員、技術專家，以及店內經理與營運人才等，若依照先前位於台北101的台灣第一間Apple Store啟用時間與人才招募時間推算，蘋果預期最快將會在今年上半年啟用這間以旗艦店規模的直營門市。

遠東集團預計大遠百A13將可在2019年內完工來看，位於大遠百A13的蘋果旗艦店應該會在今年內完成啟用，但是否能趕在今年上半年完工，或是必須延後至下半年啟用，主要還是看竣工完成時間，以及蘋果人才招募情況。

從先前已經曝光不少消息來看，位於大遠百A13的Apple Store將比照位於芝加哥密西根大道啟用全新旗艦店設計形式，採獨立建築方式，同時屋頂採用類似MacBook上蓋形式設計，同時也會在屋頂採用蘋果不鏽鋼標誌，而四周預期將會以大面積玻璃牆呈現。

除了蘋果，目前三星旗艦店已經在日前進駐台北信義區，同時包含小米、華為、OPPO在內手機品牌也開始加入信義區精華地段競爭，而蘋果接下來在台啟用首間旗艦店，同時也啟用第二間直營門市，預期將能進一步分散參與課程學習、維修、產品諮詢人潮，同時也能進一步加深台灣地區產品推廣、體驗效果。

位於大遠百A13仍在施工階段的蘋果旗艦店 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》