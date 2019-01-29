親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

台灣首間旗艦店將開幕 蘋果招募更多人才

2019-01-29 09:47聯合新聞網 楊又肇

遠東集團董事長徐旭東先前透露蘋果全新旗艦店將落腳大遠百A13之後，蘋果似乎隨著此棟建築物趕工完成之前，已經悄悄地開始對外招募人才。

分享

根據蘋果官網釋出職缺，顯示已經開始針對即將啟用營運的台灣第二間Apple Store招募包含Genius Bar服務人員、技術專家，以及店內經理與營運人才等，若依照先前位於台北101的台灣第一間Apple Store啟用時間與人才招募時間推算，蘋果預期最快將會在今年上半年啟用這間以旗艦店規模的直營門市。

遠東集團預計大遠百A13將可在2019年內完工來看，位於大遠百A13的蘋果旗艦店應該會在今年內完成啟用，但是否能趕在今年上半年完工，或是必須延後至下半年啟用，主要還是看竣工完成時間，以及蘋果人才招募情況。

從先前已經曝光不少消息來看，位於大遠百A13的Apple Store將比照位於芝加哥密西根大道啟用全新旗艦店設計形式，採獨立建築方式，同時屋頂採用類似MacBook上蓋形式設計，同時也會在屋頂採用蘋果不鏽鋼標誌，而四周預期將會以大面積玻璃牆呈現。

除了蘋果，目前三星旗艦店已經在日前進駐台北信義區，同時包含小米、華為、OPPO在內手機品牌也開始加入信義區精華地段競爭，而蘋果接下來在台啟用首間旗艦店，同時也啟用第二間直營門市，預期將能進一步分散參與課程學習、維修、產品諮詢人潮，同時也能進一步加深台灣地區產品推廣、體驗效果。

位於大遠百A13仍在施工階段的蘋果旗艦店
位於大遠百A13仍在施工階段的蘋果旗艦店
分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple StoreApple
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

Instagram大當機無法刷新！ 全球網友崩潰哀嚎

2019-01-29 10:00

三星宣布今年起包含手機、家電產品盒裝均改用可回收環保素材製作

2019-01-29 10:47

Google與Volvo、Audi合作打造的原生Android Auto車載系統將於2020年推出

2019-01-29 09:54

攻新年滑商機 Yahoo TV推出新春特輯

2019-01-29 09:04

5G釋照 市場人士：競標夠彈性可能不只3張

2019-01-28 22:58

明年推AR眼鏡？ 蘋果工程師曾在CES拜訪AR波導技術廠商

2019-01-28 19:33

Uber在台啟用新工具 藉人臉辨識、110緊急求呼連線、行程分享確保乘車安全

2019-01-28 17:51

小米嘉義秀泰生活專賣店開幕 年貨節優惠延長到月底

2019-01-27 16:45

Google I/O 2019確定將在今年5/7-5/9期間舉辦

2019-01-27 13:26

Uber攜手富士計程車集團，準備擴大布局日本預約叫車市場

2019-01-27 13:25

DeepMind團隊再以人工智慧系統擊敗《星海爭霸II》電競選手

2019-01-27 13:18

Intel將Movidius電腦視覺技術用於RealSense鏡頭 強化機器人環境認知能力

2019-01-26 07:42

Google聘用蘋果資深技術經理 負責帶領神祕作業系統Fuchsia OS

2019-01-26 07:41

強調Android未侵害Java專利 Google要求最高法院終止受理甲骨文控告

2019-01-26 07:37

中華電信攜手Netflix打造專屬MOD機上盒 單鍵快速體驗4K影音

2019-01-26 07:36

只用iPhone XS也能拍出賀歲大片！ 蘋果找名導賈樟柯拍微電影《一個桶》

2019-01-25 15:26

更方便的收款裝置登台 LINE Pay成為台灣最多人使用行動支付服務

2019-01-25 15:09

HiNet代管網站傳遭惡意攻擊 中華電澄清

2019-01-25 15:03

LINE推行動收款 小綠機LINE Pay mini登台

2019-01-25 13:46

提昇貨品遞送效率 亞馬遜開始在美國境內測試快遞機器人

2019-01-25 12:51

余承東：華為將發布全球首支5G折疊機

2019-01-24 14:26

利用魚池太陽能板驅動資料中心 Google在台完成亞洲首宗綠能交易

2019-01-23 16:32

台北電腦展年度大獎 新增人工智慧和5G

2019-01-23 13:26

虛擬助理導入先鋒 Gartner點名3產業

2019-01-23 11:34

Sony合併電視與影音業務部門 成立全新全資子公司

2019-01-23 09:28

adGeek藉收購The Studio進軍東南亞數位行銷市場 目標打造全亞洲MarTech公司

2019-01-23 09:07

愛立信攜手高通 推進5G商用

2019-01-22 19:14

華為物聯網產品有機會今年進入台灣 但仍取決在地服務建置進度

2019-01-22 16:18

台北燈節結合Google助理 打造專屬貼身導覽系統

2019-01-22 14:32

日本黑道也賣幫派貼圖 警擔心另類保護費收取方式

2019-01-22 14:00

HTC健康醫療團隊DeepQ攜手彰基打造LINE機器人就診看護服務「蘭醫師」

2019-01-22 10:02

1000座電池交換站達成 Gogoro宣布完成全台環島目標

2019-01-22 09:54

傳Uber組建微行動技術機器人團隊改善共享單車、滑板亂停現象

2019-01-22 09:33

「電動車才是未來」 杜卡迪證實旗下電動車已經準備進入量產階段

2019-01-22 09:32

迪士尼自有影音平台還沒運作 已虧損超過10億美元

2019-01-22 09:31

透過內含感應元件的特殊背心 亞馬遜揀貨機器人知道如何避開工作人員

2019-01-21 20:37

Alphabet旗下生命科學事業Verily獲准打造心電圖應用產品

2019-01-21 20:34

蘋果將發布春節短片「一個桶」 導演用iPhone XS拍攝

2019-01-21 16:40

拚領先 蔡明介：今年是5G商轉關鍵年

2019-01-21 14:41
看更多

熱門文章

至今被騙20年 寶可夢訓練師小智「原來是渣男」

2019-01-28 15:30

YouTuber超好賺？囧星人引退、國外掀千萬訂閱頻道收購潮

2019-01-28 17:33

Google Coral裝置跑分現身！疑似Google Pixel 4

2019-01-28 23:01

三鏡頭、捨棄LCD螢幕 那些2020年iPhone可能會有的轉變

2019-01-28 20:30

蘋果有漏洞！ iPhone FaceTime恐淪為竊聽工具

2019-01-29 09:23

迎新年！蘋果送上最潮「科技年貨」讓你過年假更應景

2019-01-28 17:11

Instagram大當機無法刷新！ 全球網友崩潰哀嚎

2019-01-29 10:00

明年推AR眼鏡？ 蘋果工程師曾在CES拜訪AR波導技術廠商

2019-01-28 19:33

遠傳搶客推iPhone舊換新最高折2萬 衝出三倍銷量

2019-01-28 15:52

5G釋照 市場人士：競標夠彈性可能不只3張

2019-01-28 22:58

LG V40 ThinQ默默在台上市 主打前後5組相機設計

2019-01-28 17:52

台灣首間旗艦店將開幕 蘋果招募更多人才

2019-01-29 09:47

LG新機V40ThinQ登台 五鏡頭相機吸睛

2019-01-28 15:50

刺激過年換機潮 韓廠推新機搶市

2019-01-28 22:57

Google主管PO照嘲笑 iPhone夜拍跟Pixel 3沒得比

2019-01-29 10:34

Uber在台啟用新工具 藉人臉辨識、110緊急求呼連線、行程分享確保乘車安全

2019-01-28 17:51

Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26

LG將在台上市 5鏡頭的V40 ThinQ

2019-01-28 18:46

三星宣布今年起包含手機、家電產品盒裝均改用可回收環保素材製作

2019-01-29 10:47

Google與Volvo、Audi合作打造的原生Android Auto車載系統將於2020年推出

2019-01-29 09:54

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

攻新年滑商機 Yahoo TV推出新春特輯

2019-01-29 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top