三星宣布今年起包含手機、家電產品盒裝均改用可回收環保素材製作

比照蘋果在內品牌，三星稍早也宣布將旗下產品包裝材質、產品設計改以環保素材製作，預計從2019年上半年開始就會落實在旗下手機、家電等產品。

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根據三星說明，未來將會大幅減少旗下產品原廠盒裝使用塑膠包裝素材使用比例，同時在相關配件設計也會盡量減少使用塑膠貼膜披覆，例如在原本採用亮面塑膠材質設計的充電器，未來將會改用霧面設計，藉此減少出廠時透過塑膠貼膜避免刮傷的需求。

此外，在紙材方面也會開始採用環保機構認同的可回收使用素材，藉此減少環境衝擊比例。

其實三星在先前回收Galaxy Note 7時，便曾遭受環保機構抨擊，認為大量回收手機一旦進入拆解流程，將會形成大量對環境產生污染的科技垃圾，其中包含廢金屬、汞金屬，以及廢棄電路板產生有毒氣體等，因此三星承諾未來將會進一步落實環保回收責任，並且進一步減少環境影響問題。

除了三星，蘋果在很早之前就已經全面改以回收紙材製作產品盒裝，並且藉由不對環境產生影響的大豆材質墨水印製盒裝圖像，同時在盒裝配件固定方式也全面改以紙材包裝，幾乎除了螢幕保護貼膜，整體包裝幾乎沒有使用塑膠材質。而Google方面也已經在旗下產品改以回收紙材，降低塑膠材質使用比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》