Uber在台啟用新工具 藉人臉辨識、110緊急求呼連線、行程分享確保乘車安全

針對台灣地區乘客搭乘安全，Uber今日 (1/28)宣布在台灣版服務介面加入更多安全功能，其中包含整合與微軟Cognitive Services合作的即時人臉辨識系統，藉此隨機確認提供服務的司機身分是否與登記資料相符，同時也將搭乘行程分享數量增加至5人，並且進一步強化超速提醒、司機評價、110緊急救援，配合司機審核制度與後續協助服務，讓Uber服務能更加安全，同時也貼近在地需求。

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跟據Uber台灣總經理吳罡表示，Uber過去幾年在台灣希望進一步深耕發展，分別著重接軌人、城市、產業與服務平台，藉此達成共好、共榮發展目標，因此針對乘客搭乘安全部分，過去以來持續透過新增更多功能、服務，藉此提昇乘客使用體驗。

Uber台灣總經理吳罡 分享 facebook

在此次更新裡，Uber表示將在台灣版服務系統內加入與微軟Cognitive Services合作的即時人臉辨識系統，在每一趟司機提供服務中，將會隨機要求透過手機相機自拍上傳資料，讓後端系統確認提供服務司機身分是否與先前登記資料相符，同時限制司機僅能透過實際自拍進行辨識，無法藉由預先拍攝照片進行辨識確認，避免司機身份假冒情況發生。

而針對司機服務品質確認部分，目前依然會要求加入提供服務的司機必須年滿21歲、持有職業小型車駕照、在近期三個月內於監理機構未留下重大肇事記錄，同時司機本身必須持有警察局核發良民證，以及提供合作車行/車隊提供的第三責任險、強制險與旅客險，或是計程車乘客險等保險項目。

與微軟Cognitive Services合作的即時人臉辨識系統 分享 facebook

與微軟Cognitive Services合作的即時人臉辨識系統運作模式 分享 facebook

在服務使用過程，Uber也會持續透過用戶評價系統考核司機提供服務品質，一旦低於平均服務品質將無法順利接到搭乘需求訂單，另外此次更在系統內加入超速提醒、可直接在Uber app內撥打110緊急求救，甚至針對先前已經加入可將搭乘行程分享給親友的數量增加至5人，並且可透過LINE等線上社群分享給信賴親友知曉。

若使用者仍有其他服務使用問題，同樣可透過24小時運作的Uber Help選項反應，而Uber針對所有乘車行程資訊也會以匿名方式記錄，並且透過GPS記錄行程路線，藉此透過數據確保乘客安全。

Uber強調，希望能在乘車前、中、後具體落實服務使用安全，藉此提昇用戶乘車體驗品質。

未來進一步深入擴展台灣市場

目前Uber在台灣地區主要以租賃車輛合作，同時也與計程車業者合作uberTAXI服務項目，讓使用者能依照乘車需求選擇不同車輛類型，同時也針對先前令人詬病的納稅、保險等問題逐一改善。不過，去年仍因衝擊傳統計程車業務，造成部分計程車業者再次抗議，吳罡表示目前仍會秉持本身在台合法運作理念，同時也說明將會持續與在地業者溝通，希望能達成服務共存目標。

針對接下來在台灣市場發展方向，吳罡強調接下來將會持續與在地業者、政府機構溝通，除了設法與傳統計程車業者平和共存、持續擴展現有服務項目，同時也會考慮針對偏遠地區、有更高乘車需求比照日本市場營運模式提供便利app叫車服務。另外，針對先前在舊金山、紐約等市區測試的共享腳踏車、滑板車使用資源媒合應用，吳罡也表示未來若台灣在地有進一步需求，同樣也不排除引進台灣市場，或是與在地業者合作。

而對於此次安全工具提昇部分，吳罡說明與美國地區推行服務有所落差的原因，主要在於必須完成前期測試，因此海外地區在實際應用會有一定落差，但未來將會積極爭取縮短引進整合時程差異。

根據吳罡說明，目前Uber在台灣地區已經符合在地納稅、提供在地保險，同時也積極配合在台合法運作，並且在去年開始向台北市政府提供數據資料，藉此協助智慧城市運作推行，另外也表示先前與公路局的法令訴訟也期望能有更好結果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》