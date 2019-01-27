Google I/O 2019確定將在今年5/7-5/9期間舉辦

Google透過Google Developers官方Twitter確認，今年度的Google I/O 2019開發者大會將在美國西岸時間5月7日至9日間舉辦，地點一樣維持在距離Google總部不遠的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)。

分享 facebook

今年將是Google第四年選在海岸線圓形劇場舉辦Google I/O開發者大會活動，過去則是選在舊金山市區Moscone West作為活動地點。

目前暫時還無法確認今年的Google I/O 2019活動細節，去年的活動主要介紹Google Asssitant數位助理服務的Duplex應用功能，同時針對Google旗下服務如Chrome、Gmail、Google Maps、Android，以及Alphabet旗下自駕車Waymo發展項目。

而參與開發者大會活動的方法，一樣維持預先登記，並且透過後續抽選方式決定參加資格，如此才能付費購買入場門票。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》