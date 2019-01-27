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Uber攜手富士計程車集團，準備擴大布局日本預約叫車市場

2019-01-27 13:25楊又肇

去年透過與日本在地計程車業者合作，針對鄰近本州神戶市、透過明石海峽大橋連接交通的淡路島提供車輛預約接駁服務，藉此進入日本市場發展的Uber，稍早確認與名古屋富士計程車集團合作，預計透過Uber服務平台提供550輛中的350輛車輛資源，讓使用者能輕易透過手機預約叫車搭乘。

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如同台灣地區相同，日本境內同樣禁止透過非營業用車輛私下接單載客，因此讓積極進入日本市場發展的Uber必須構思不同方式，因此去年便開始與在地計程車業者合作，藉由Uber服務平台讓使用者能透過手機快速預約搭乘車輛，而此次進一步與名古屋富士計程車集團合作，Uber預期將能在日本市場擴大發展。

根據Uber說明，在與富士計程車集團合作之下，未來將與日本更多計程車業者洽談合作，目前已經與超過30家業者進行討論，未來將可讓使用者在日本地區透過Uber服務預約計程車服務。

不過，由於必須額外加上Uber服務平台拆分利潤，使用者可能面臨搭車花費因成本轉嫁增加情況，但是對於日本境內多數海外旅客車輛有龐大搭乘需求情況，藉由Uber服務平台預約叫車其實可以省去語言隔閡問題，讓司機可以直接透過地圖等資訊確認乘客預計前往地點，乘客也能事先透過預算車費評估是否搭乘，藉此減少旅遊中不必要的交通接駁困擾。

但Uber在日本市場發展，可能面臨競爭對手可能還不少，包含台灣以LINE服務平台運作的TaxiGo，去年已經確定與日本JapanTaxi攜手合作，讓台灣地區用戶能更便利地透過TaxiGo串接JapanTaxi服務，直接在LINE服務內預約計程車。而JapanTaxi本身也同樣鎖定app線上預約叫車服務，並且獲得TOYOTA、NTT Docomo等廠商投資，成為越來越多人使用的服務項目。

另外，Sony方面也與Green Cab公司、國際自動車公司、壽交通公司、大和自動車交通公司、Checker Cab無線協同組合、日之丸交通公司在內6家日本在地計程車服務業者合作，透過人工智慧技術加快媒合線上預約乘車需求，而包含滴滴出行、Lyft目前也著手布局日本境內預約叫車市場需求，因此Uber在日本境內市場發展顯然會面臨更多挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber計程車名古屋

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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