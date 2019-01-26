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中華電信攜手Netflix打造專屬MOD機上盒 單鍵快速體驗4K影音

2019-01-26 07:36楊又肇

日前證實將與Netflix內容攜手合作之後，中華電信稍早宣布旗下MOD服務將收錄內容長度超過1700小時由Netflix提供的4K畫質內容，同時中華電信也將推出Netflix專屬機上盒，讓使用者能直接透過遙控器上的Netflix按鍵快速啟用服務，無需像過往透過電視內app，或是行動裝置上的app使用模式，必須透過多個步驟才能完成啟用。

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對於中華電信而言，與Netflix的合作將能進一步豐富MOD服務隨選影片內容資源，同時也能進一步吸引年輕用戶申辦MOD服務，而對於Netflix而言則可增加更多合作獲利機會。

此次推行Netflix隨選方案，基本上區分為吸引本身並未申辦中華電信網路服務，或是希望從ADSL升級至光世代寬頻，另外也包含已經申辦中華電信光世代寬頻，但尚未申辦MOD服務的用戶族群，以及吸引已經申辦寬頻服務與MOD隨選影音服務的用戶族群，藉此加強其Netflix服務使用體驗。

兩種Netflix隨選方案，都是搭配Netflix標準版服務或高級版服務選擇搭配申辦，其中搭配光世代寬頻服務申辦版本最低價格為每月1170元，最高每月2625元，除了在Netflix服務版本收費差異，更包含光世代寬頻服務規格、MOD選擇方案上的不同，讓使用者能有更多元選擇。

而針對本身已經申辦寬頻服務與MOD服務的方案，則是包含Netflix服務與MOD音樂頻道內容，價格差異則僅在於Netflix版本服務不同。

無論申辦哪一種Netflix隨選方案，中華電信都會提供Netflix專屬機上盒與遙控器，讓使用者能直接透過遙控器上的Netflix按鍵快速啟動服務，如同部分品牌旗下特定與Netflix合作的電視機種，同樣會在遙控器上內建Netflix按鍵，讓使用者能更快體驗Netflix服務。

為了確保觀看品質，中華電信建議申辦Netflix隨選方案至少選擇60M以上規格的光世代寬頻服務，如此才能確保Netflix以4K畫質串流播放的觀看穩定效果。

雖然目前已經有不少人申請Netflix服務，但過往透過手機、電視或PC等方式觀看，多半還是需要透過好幾個操作步驟才能開始觀看，此次中華電信與Netflix合作，讓Netflix服務能直接與MOD服務整合，甚至可以透過單鍵快速啟用，最主要還是希望能改善使用者觀看體驗。

在此次合作之外，中華電信也透露未來將持續與Netflix合作，但並未透露具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Netflix中華電信

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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