強調Android未侵害Java專利 Google要求最高法院終止受理甲骨文控告

針對甲骨文過去堅持Android作業系統侵害本身持有Java程式編碼著作權，因而向Google提告情況，Google稍早已經向美國最高法院申請終止受理甲骨文興訴。

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Google所持理由，是基於過去美國加州地方法院認定Google並未侵害甲骨文相關程式編碼著作權益，同時在後續也就陪審團認定結果裁決甲骨文並無合理依據向Google提出上訴，因此要求最高法院終止受理甲骨文興訴。

甲骨文最早在2010年1月完成收購昇陽 (Sun)與其持有Java相關著作資產，並且在同年8月即向Google提告，認為Google旗下Android作業系統利用Java編碼技術，造成侵害甲骨文持有技術專利權益。

不過，Google主張其作業系統採開放授權架構，同時也在昇陽實際併入甲骨文前便已取得合理使用權，因此並未涉及侵權，而法院在後續裁決也認定Google採用Java API內容是在合理範圍使用，並未構成侵權，但甲骨文則是持續向法院提出上訴，認為Google至少在未授權情況下任意使用37款JAVA API，並且從中獲取高額利潤，因此向Google提出高額金額求償。

同時，在後續提訴內容中，甲骨文更咬定Google原本說明Android作業系統僅用於行動裝置，但在後續發展中卻逐漸向桌機、筆電市場靠攏，甚至更在Chrome OS提出整合Google Play服務，因此認為Google此舉已經構成影響Java SE市場獲利，甚至在法院做出裁決前刻意隱匿此項發展策略，導致法院所做裁決對其有利。

此項訴訟目前至今已經在法院進行多年，甲骨文與Google在訴訟過程分別取得不同勝利，但先前則是在陪審團認定下，裁決Google並未侵害甲骨文持有專利，並且裁決甲骨文並無合理依據向Google提出上訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》