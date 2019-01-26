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Google聘用蘋果資深技術經理 負責帶領神祕作業系統Fuchsia OS

2019-01-26 07:41楊又肇

相關消息指出，Google已經聘任從2012年在蘋果擔任Mac/Windows項目資深技術經理，並且擁有14年經驗資深工程師背景的Bill Stevenson負責帶領神祕作業系統Fuchsia OS。

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先前已經有不少Fuchsia OS相關傳聞，Google雖然證實投入此項作業系統研發，但強調此款作業系統仍屬於實驗性質，並未有具體推行時間表，而相關消息則透露此項作業系統實際推行時間將介於2020年至2021年之間。

至於未來Fuchsia OS是否進一步取代Chrome OS或Android？Google回應說法則表示並不會刻意取代或取消現行發展中的作業系統，同時也否認讓Chrome OS或Android兩款作業系統走向合併發展。

以軟體架構來看，Fuchsia不再沿用原本Android作業系統採取Linux架構，改為全新Magenta核心架構之後，更在後續更新中將將核心架構名稱改為Zircon，並且整合操作介面服務、硬體驅動程式與資料庫等內容。除了確定對應Google自有程式語言Go、Dart，以及C/C++、Go、Python、Rust等市面普及應用程式語言，Fuchsia也支援蘋果開放架構程式語言Swift，藉此擴大其應用可能。

此次聘任Bill Stevenson帶領Fuchsia OS發展，預期藉由過去曾在蘋果負責編寫macOS程式碼，並且曾經負責包含My Mac、iCloud for Mac、AirDrop等功能服務，後續更曾參與macOS Mojave版本建構的經驗，讓Fuchsia OS可加入更多設計想法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google蘋果作業系統

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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