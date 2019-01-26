Intel將Movidius電腦視覺技術用於RealSense鏡頭 強化機器人環境認知能力

Intel稍早宣布推出新款RealSense鏡頭模組，其中提供可在沒有GPS定位輔助情況下，即可讓機器人具備空間定位功能，讓機器人可以在沒有其他輔助就能確定鄰近可行走區塊，甚至可讓飛行載具透過自主感知避開建築物。

分享 facebook

過去讓機器人可在特定區塊內安全行走，多半需要配合GPS定位告知機器人安全行走區塊，或是配合外部定位輔助之下，讓機器人能知曉哪些區塊應該主動避開，而在Intel此次推出的RealSense Tracking Camera T265鏡頭模組中，僅需透過1.5W功率即可驅動，並且透過USB與機器人載具連接運作，藉由Movidius Myriad 2 VPU以電腦視覺形式進行物件識別，讓機器人可能更快自主認知鄰近環境，並且確認哪些區塊可以正常行走，哪些區塊應該自動閃避。

而這樣的設計，預期將能讓更多機器人產品可更「聰明」自動行走，並且能進一步應用在無人機產品，讓無人機在高速飛行過程可以自主閃避可能造成危險的障礙物，藉此在使用者操作過程無法留意情況避免無人機因意外碰撞造成損傷。

目前RealSense Tracking Camera T265鏡頭模組預計在2月28日推出，建議售價為199美元，同樣是針對產品開發設計使用需求打造，藉此推動更多機器人應用想法。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》