只用iPhone XS也能拍出賀歲大片！ 蘋果找名導賈樟柯拍微電影《一個桶》

配合農曆新年即將來到，蘋果邀請曾經拍攝《山河故人》、《江湖兒女》等作品的中國獨立電影導演與編劇賈樟柯，透過iPhone XS拍攝6分鐘多長度的微電影《一個桶》，藉此詮釋漂泊遊子對故鄉和故鄉之人的思念之情，同時也藉此詮釋iPhone XS的景深控制、慢動作等拍攝功能應用成效。

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《一個桶》的電影創作靈感，賈樟柯表示希望透過小人物、小故事的刻畫與紀實，傳遞給觀眾更質樸、直接的情感與訊息。影片中透過角色刻化形成各個漂泊在外遊子的縮影，同時敘說成長壓力與社的浮躁讓人逐漸吝惜表達，把愛閉口不談，但父母對子女的愛卻從未改變，淳樸且執著，並且把所有最好的都給子女。

在影片中的桶，其實就是代表盛滿母親的愛，同時也是影片中兒子與母親之間的情感紐帶，藉此引發漂泊遊子的共鳴，希望能讓在外漂泊遊子更珍惜與家人相處瞬間。

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而透過iPhone XS的拍攝過程裡，賈樟柯藉由背面的雙鏡頭主相機化作拍攝者的雙眼，藉由景深控制詮釋視點的變化，進而拉近演員與觀眾之間的內心距離，並且藉由慢動作詮釋母親對兒子無聲的愛，透過慢鏡頭留住詮釋情感。

除了藉由電影質感般的拍攝手法呈現，影片中也詮釋iPhone XS在低光拍攝表現，以及立體聲更加顯著的音場表現，同時也說明iPhone XS的相機藉由全新影像處理器、神經網路引擎與全新圖像演算法，將能拍攝更鮮明色彩與清晰畫質的影片內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》