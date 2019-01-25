更方便的收款裝置登台 LINE Pay成為台灣最多人使用行動支付服務

去年在日本東京開發者大會上透露將在台灣地區推行的LINE Pay收款裝置「LINE Pay Terminal」，稍早確認將以LINE Pay Mini名稱在台推行，藉此讓更多通路可以藉由LINE Pay服務交易。同時，LINE也宣布藉由「合作通路」全新改版、「我的優惠券」、LINE Pay會員點數回饋平台擴展台灣地區LINE Pay服務使用率，並且更宣布推出「LINE Pay星巴克星意禮」、「我的會員卡」兩項全新功能。

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根據LINE Pay台灣董事長丁雄注說明，目前LINE Pay已經在去年底成為台灣最多人使用，同時也是最常使用的行動支付服務，從2015年在台推行至今已經在台累積超過500萬名用戶，並且在台累積超過11萬的支付據點。而去年與一卡通合作，服務上線4個月的用戶人數也成長超過100萬人，根據金管會統計數據顯示，去年11月透過LINE Pay一卡通服務轉帳金額累積超過新台幣1.24億元，其中以親友間轉帳成為最多使用情境。

以LINE Pay mini收款裝置推動LINE Pay使用率

以「Do More with LINE Pay」為出發點，LINE Pay團隊此次宣布在台推行LINE Pay mini收款裝置，讓通路端可以更方便藉由LINE Pay服務收款，並且能讓更多使用者透過LINE Pay服務付款，藉此簡化傳統現金付費找零、刷卡必須從錢包拿出信用卡等麻煩，使用者能更直覺透過手機即可完成交易，甚至可透過LINE Pay服務交易獲得LINE Points點數，進而能用於LINE服務或通路換購商品。

而店家藉由LINE Pay mini進行收款，除了可讓使用者快速透過掃碼付款，相比傳統收款裝置更無需串接POS收銀系統，同時LINE Pay mini本身更可無線操作使用，因此讓店家工作人員可以在店內任何地方完成結帳收款，分別支援「LINE Pay綁定信用卡」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「LINE Points點數」，以及「iPASS一卡通票卡」四種付款方式，由店家輸入應支付金額後，LINE Pay mini就會自動形成一組專屬QR Code，使用者透過手機相機掃碼級完成支付。

店家若要申請此項收款裝置，本身必須申請LINE Pay、LINE Pay一卡通帳戶，並且以月租方式使用，但並不需要額外支付押金，同時從即日起至8月31日止，店家成功申辦LINE Pay mini即可享有前6個月免月租費的早鳥優惠，另外也能配合即日起到2020年2月29日前，透過LINE Pay mini付款將可額外獲得LINE Points點數3%無上限回饋，藉此吸引更多來客人數。

相比直接透過LINE Pay服務收款，店家申請LINE Pay mini收款裝置之後，更可讓店家資訊透過LINE Pay服務內的「合作通路」宣傳，同時也能顯示店家點數回饋比例、優惠券項目，另外也能藉由全套「熊大店長」輔銷宣傳品吸引消費者。在進一步宣傳部分，使用者透過LINE Pay服務在有LINE Pay mini收款裝置的店家消費後，將可加入店家LINE@帳號/官方帳號，維持後續互動促銷通知。

不過，相比日本地區加入支援WeChat (微信)支付功能，LINE Pay表示目前暫時尚未計畫在台推行的LINE Pay mini收款裝置提供相同功能，最主要還是讓台灣使用者能便利地以LINE Pay服務完成付費。

LINE Pay服務將加入星巴克星意禮、店家會員卡功能，預計增加更多「發紅包」活動、新推超萌放閃光情人節限定卡

此外，LINE Pay此次更與星巴克共同合作推出「LINE Pay星巴克星意禮」功能，讓使用者可在LINE服務o內使用、分享多款星巴克禮票券，而今年第二季也準備推出整合各個店家會員卡的「我的會員卡」功能，讓使用者能透過LINE Pay使用店家發行的會員卡，藉此獲得更多消費優惠。

針對接下來的農曆新年節慶，LINE Pay準備推行包含「辦年貨用LINE Pay」、「發紅包用LINE Pay」，以及「曬恩愛用LINE Pay」等3檔年節活動，藉此增加使用者對於LINE Pay使用黏著度。

其中，LINE Pay將攜手合作通路發送辦年貨優惠券，預計發出總額達新台幣500萬元的電子優惠券，只要關注LINE Pay官方帳號或合作通路中的地圖，就有機會取得合作通路現金優惠券，範圍涵蓋指定超市量販。而去年發行的限量30萬張LINE Pay聯名一卡通實體卡片，LINE Pay也將推出超萌放閃光情人節限定卡，預計以限量5萬2000張數量提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》