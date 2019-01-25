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提昇貨品遞送效率 亞馬遜開始在美國境內測試快遞機器人

2019-01-25 12:51楊又肇

京東、robby等公司開始透過機器人執行貨品快遞任務之後，亞馬遜接下來也計畫透過名為Scout機器人進行短距離的貨品快遞服務。

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過去已經透過小型無人機等方式增加貨品快遞效益的亞馬遜，稍早宣布將在美國華盛頓州境內史諾霍米須郡地區透過Scout機器人協助貨品快遞任務。

Scout機器人外型與先前同樣提供貨品快遞使用的robby十分相似，本身同樣以筒狀外型搭配六組輪組機構行進，主要由亞馬遜位於西亞同總部的研發團隊打造，未來預期將會應用在更多短距離的貨品快遞服務，另外也可能銜接亞馬遜旗下全食超市 (Whole Foods Market)提供的生鮮食材，或是增加Prime會員服務產品銷售快遞效率。

之所以藉由無人機、機器人協助快遞任務，最主要希望能讓傳統快遞人力資源可以更有效率使用，避免過往舟車勞頓只為了遞送一個小型物件，藉由小型無人機或機器人快遞即可更有效率完成近距離貨品遞送，甚至可以透過小型無人機快速快遞藥品等物件到一般貨車較難抵達地點。

除了亞馬遜，其實越來越多人也開始投入小型無人機或機器人快遞服務，例如robby、Google、百事可樂參與合作的Postmates，以及Starship、Marble，或是靈動科技 (ForwardX)，而京東目前也計畫透過機器人補足貨品快遞需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞馬遜機器人

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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