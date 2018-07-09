股票代號「01810-HK」 小米正式在香港掛牌上市

小米稍早正式在香港交易所以「01810-HK」股票代號敲鑼掛牌上市，小米執行長雷軍協同當年一同創立小米的共同創辦人，以及合夥人林斌、黎萬強、洪峰、劉德、王川等人見證上市過程。

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雷軍在正式掛牌上市前的致詞中表示，小米是其個人一直希望帶來改革的想法，而當年在中關村的小辦公室中成立時，當時包含共同創辦人8人與早期員工，總計只有13人，而當時推出的第一款產品MIUI全部用戶也僅有100人，但經過8年奮鬥之後，目前小米員工人數已經成長至近15000人規模，MIUI全球用戶人數也成長至1.9億，同時小米也從一開始的互聯網公司成為全球最大規模物聯網平台供應商，目前更與超過200個小米生態鏈合作夥伴建立共同發展關係，並且在全球74個國家地區市場推行。

在先前向內部員工說明信件裡，雷軍強調上市僅只是小米發展第一章節的總結，未來進入第二章節還要迎接更多市場挑戰，其中包含設法躋身全球前三大智慧手機製造商，同時面臨人民幣千億元規模的市場發展，同時也將持續與米粉交朋友，並且維持以平實價格提供科技產品，讓小米產品能以厚道方式持續撼動人心，同時也將始終把米粉放在心中第一位置。

而在小米正式敲鑼掛牌上市的當下，小米股價一度從一開始的每股17港元稍微下滑至16.60港元。不過，雷軍強調小米將以長遠眼光經營發展，並且對小米未來成長深具信心，並不會在意初期上市的股價波動。

此次在香港交易所掛牌上市使用股票代號「1810」，是小米向香港交易所捐贈100萬港元取得幸運數字，同時香港交易所則是以金牛作為見面禮贈送給此次掛牌上市的小米，而小米也以其著金牛的米兔作為回禮。

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