觀點／從飢餓行銷到利潤低於5% 小米一路以來創造的不可思議

過去一直給人有「飢餓行銷」印象的小米，從2010年4月6日正式成立以來，終於在奮鬥8年後正式在香港證券交易所掛牌上市，同時也確定以每股17港元價格銷售，總是直約達4265億港元，亦即543億美元。

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雖然未像先前市場預期可達1000億美元市值，同時也因故暫緩面向中國市場A股上市交易，僅在香港證券交易所掛牌上市，分別獲得10.35億股香港公開發售股，以及23.98億股國際配售股認購表現，其中香港公開發售股獲得9.5倍的超額認購，而國際配售股則有1.1倍的超額認購幅度，顯示小米上市依然引起不少投資者關注，其中包含長江集團創辦人李嘉誠、阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰等10幾萬名投資者投資金額，基本投資者則包含中投中財娛樂、中國移動、Qualcomm、國開行旗下募基金CDB Private Equity、保利集團、順豐、招商局集團。

以目前每股17港元價格銷售，總市值約達4265億港元，亦即543億美元規模，讓小米躋身有史以來前三大規模募股上市的全球科技股，若以最早期的500萬美元投資金額來看，目前已有高達866倍的投資報酬率。

從一開始標榜學習蘋果創辦人Steve Jobs思維想法，並且將移動互聯網精神落實在小米產品發展，小米共同創辦人暨執行長雷軍過去以來經常被媒體譽為中國版Steve Jobs，或是以「雷布斯」稱呼，而小米手機自第一款產品推出時以iPhone為競爭目標，到今年推出小米8週年紀念機種小米8，雖然不少人仍認為小米以蘋果產品為主要競爭對象，但其實已經在相機功能、操作介面等應用呈現截然不同使用體驗。

以小米手機來說，MIUI成為小米系列手機產品首要與使用者互動的產品。過去以來，小米持續與各地區的米粉互動、傾聽使用需求，進而將以Android為基礎的客製化操作介面MIUI竭盡可能地做好調整，例如針對中國地區常見的電話詐騙提供來電識別防護，或是針對同時使用兩組帳號需求增加App雙開功能，另外也持續讓MIUI操作流暢度提昇，使得MIUI成為全球各地區Android平台使用者熱好使用的操作介面。

而諸如像是從MIUI等基礎細節做好，讓使用者感受小米手機產品在軟硬體整合下所帶來使用體驗，進而提昇使用者整體感受，幾乎成為小米在產品上所呈現精神－讓使用者能以合理價格體會到最好的科技便利性，因此小米旗下產品即便不是市場上以最便宜價格銷售，但是在性價比表現卻是相當實在。舉例而言，小米行動電源也許不會是最便宜的行動電源產品，但以價格與安全使用體驗表現而言，卻能讓人放心使用，或是小米掃地機器人或許不是市場最便宜的掃地機器人，但無論是外觀設計、使用便利性幾乎甚少有對等的市場競爭對手。

小米於中國主要城市以偌大「謝謝」宣傳看板感謝米粉過去以來的支持，同時也以此迎接7月9日的香港上市 (圖／擷自小米) 分享 facebook

一股傻勁

因此，雷軍近年一直強調用一股傻勁在市場立足，即便市場過去以「飢餓行銷」等方式形容小米，但依然選擇思考如何以厚道精神打造更好產品體驗，並且藉由結合硬體、互聯網、新零售的「鐵人三項」發展模式持續強化小米市場發展腳步。直到現在，小米手機產品已經打進絕大多數的價格帶市場，並且結合各項網路內容，以及小米生態鏈產品使用體驗，同時藉由線上、線下銷售管道與售後服務，幾乎讓許多人能以可接受價格感受科技便利。

以目前市場發展來看，可以同時在硬體銷售與軟體服務同時獲利的廠商幾乎少之又少，蘋果可以說是其中少數可達成此項目標的廠商，而小米從最初投入手機產品發展時候，其實也已經認知硬體必須搭配軟體才有完整使用體驗，因此不但在硬體上講究發燒等級效能表現，同時也做好軟體與服務的整合應用效果，讓使用者能願意持續使用，如此才能持續推動後續的服務內容，甚至從手機連接到生態鏈產品。

在今年4月，小米更宣布未來小米硬體綜合淨利潤率永遠不會超過5%，若有超過部分將會全部以合理方式返還給消費者，意味小米將持續藉由網路內容、服務項目爭取更多營收，而非僅只是從硬體銷售追求利潤。從小米稍早公布數據，顯示2017年的網路服務營收已達人民幣99億元規模，相比前一年的成長幅度達8.6%，意味除了藉由硬體銷售獲利，內容服務方面也開始能為小米帶來實質營收，而可讓小米以更實惠價格銷售硬體產品，進而爭取更多用戶規模。

同時，持續講求產品設計優化，同時也讓小米產品逐漸擺脫過去中國山寨文化氣息，即便不少市場看法認為小米仍走在蘋果影子下，但小米產品確實已經有一定程度的精緻風格，例如從開始將金屬機殼帶進低價位機種，同時也導入曲面玻璃、陶瓷機身等設計，甚至在MIX系列也持續追求螢幕顯示佔比極致化表現。

在這樣的產品發展之下，同時也讓其他中國品牌對小米產品有所提防，因此除了在產品分化、行銷方法跟進小米模式，同時也讓中國品牌手機在產品設計更加講究，使得眾多中國手機產品設計不再像過往僅以白牌機形式發展，而更加具有各自品牌特色，另外也連帶讓手機產品為主的移動互聯網應用在中國市場更為普及。

高度穩定

除了在產品持續發展，小米成立8年以來的創始團隊也幾乎維持在核心位置，原本的「八大金剛」中除了周光平、黃江吉在今年4月底離開，其餘六名共同創辦人仍維持在小米扮演重要角色，目前林斌擔任小米手機部門總經理，負責帶領手機產品研發，而林斌原本負責的銷售與服務業務則由汪凌鳴接手，而黎萬強則擔任小米品牌戰略長，同時負責小米與順為資本合作關係，洪峰、劉德、王川等人則持續在MIUI、產品設計，以及電視產品推動改革。

宣布上市消息後，雷軍認為所有的一切才剛要開始，上市僅只是小米發展的第一章節總結，接下來的第二章節才準備迎接更多人民幣千億元規模市場挑戰，同時是否能進一步躋身全球前三大手機製造商，另外能否繼續維持過去持續與米粉互動的精神，或許也是小米接下來必須面臨挑戰。