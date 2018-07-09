Intel否認與蘋果晶片供應關係受影響 強調現有合作不變

相關消息指出，蘋果可能準備在未來整合Wi-Fi與藍牙通訊功能晶片供應關係取消與Intel繼續合作，可能準備採用自製晶片，或是尋求其他合作廠商。不過，Intel在後續回應強調現階段與既有客戶合作關係不變。

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以色列Calcalist網站報導指出，Intel內部已經接獲蘋果表示不會在2020年預計推出的iPhone產品繼續使用Intel提供通訊晶片，因此預期將中止發展代號Sunny Peak的Wi-Fi、藍牙整合通訊晶片，同時負責此項產品的開發團隊將轉往其他項目發展。

不過，Intel在後續回應強調目前2018年至2020年與既有客戶合作關係並未生變，否認相關報導所陳述內容。

而相關看法則認為在蘋果與Qualcomm之間訴訟紛爭尚未平息之前，Intel將成為訴訟過程中連帶「受害者」，由於Qualcomm向法院要求在美國境內禁售蘋果涉及侵權產品，其中包含使用Intel數據晶片的iPhone機種，但反觀蘋果採用聯發科數據晶片的iPad系列機種則未受到影響，因此蘋果或許將可能在iPhone轉向採用聯發科數據晶片，或是如市場傳聞自行投入研發，以便掌握完整供應需求。

但Intel自然不會在數據晶片市場競爭落後，尤其在接下來的5G市場必然也會積極爭取更大發展機會，並且與重點客戶維持合作關係，因此如何維持與蘋果之間合作關係，或許就看Intel接下來如何面對蘋果目前與Qualcomm之間法院訴訟關係，或是透過其他方式維持獲取蘋果訂單。