小米創辦人雷軍：「傻人有傻幅」 掛牌上市僅只是開始

今年6月25日確定以股份代號1810形式於香港聯合交易所上市，並且將於7月9日正式進行交易之後，小米共同創辦人暨執行長雷軍稍早以內部信件向所有員工表示，經歷8年的奮鬥，小米終於要正式掛牌上市。

分享 facebook

盡管估值並未達原先市場預測的1000億美元規模，但著實也有將近543億美元的市場估值，躋身全球科技股有史以來前三大上市規模，同時也成為香港第一個以同股不同權形式上市公司，小米從2010年4月6日於北京中關村銀谷大廈的一間小辦公室成立以來，慢慢地從原本僅有雷軍、林斌、黎萬強在內13名員工，選擇以智慧型手機產品為出發，一路銜接路由器、電視等產品，乃至於帶動行動電源、耳機等配件，至今累積與許多品牌銜接成為龐大生態鏈，並且從線上到線下、硬體到服務以「鐵人三項」發展模式擴大。

而在小米模式持續推動之下，過往中國市場充斥的山寨機發展形式幾乎已經很少出現在檯面上，同時中國手機產品設計質感、創意也比過往進步許多，甚至讓使用者能以更實惠價格購買，小米在過去8年以來的發展之下，也逐漸成為全球第四大智慧型手機製造商，同時也以生態鏈產品改變100多種產業展模式，同時成功進駐全球74個國家、地區市場，其中包含台灣、印尼、印度、西班牙、法國等市場，雖然現階段尚未在美國市場推行智慧型手機產品，但已經讓行動電源、耳機等配件產品陸續進駐，甚至電視產品也在今年開始進駐印度市場銷售。

(圖／擷自雷軍微信頁面) 分享 facebook

雷軍表示，2017年的總營收達人民幣1146億元，並且以7年時間達成跨越人民幣1000億元的營收門檻，相比前一年的營收成長比例更達67.5%，其中電商與新零售發展模式更涵蓋63.7%營收比例，而網路服務營收也達人民幣99億元規模，成長幅度也達8.6%，意味除了藉由硬體銷售獲利，在內容服務方面也開始能為小米帶來實質營收，代表小米日前強調硬體綜合淨利潤率永遠不會超過5%的目標將能藉此實踐，並且持續以合理、平實產品價格，讓每個人都能輕易享受科技便利。

雷軍認為，傻人有傻福，因為8年前以一股傻勁投入智慧型手機市場競爭，同時也以一股傻勁希望能讓消費者以合理價格獲得最好科技體驗，因此能與一路以來信任小米的米粉、支持小米的投資者共同成長，並且實現商業價值與用戶價值最大統合，強調透過創新的勇氣、持之以恆的勤奮，以及踏踏實實的厚道精神就能成功。

此外，雷軍也強調雖然獲得長江集團創辦人李嘉誠、阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰等10幾萬名投資者認購股票，使得小米有了全新再次發展動能，但也意味將面臨更多市場難題，而這也是小米接下來必須面臨的全新挑戰。

在中美貿易戰爭激烈的當今選擇上市，將成為小米發展故事的第一章節總結，而接下來的第二章節則將有更長遠目標，例如在全球智慧型手機製造商規模能否持續擠入前三強，同時未來將會有更多人民幣千億元等級的市場挑戰，甚至如何在國際市場站穩、擴大發展，都將成為小米未來面臨考驗。