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泰媒稱3名受困男孩已救出 消息尚待官方證實

多款iPad、Mac即將推出？蘋果註冊多達十樣產品型號

2018-07-08 20:04電獺少女

坐等高屏佔比iPad啊！

蘋果相關新產品的消息不斷流出，儘管先前已有春季發表會，推出了比較平價的iPad，但在外觀和功能上都沒什麼明顯的變化，似乎不太能滿足果粉呢！而近期又有了絕對正確但詳細內容不明的消息：蘋果在歐亞經濟委員會資料庫登記了多達十款的產品型號，由名稱看來應該是五款iPad和五款Mac，卻沒有更多的功能消息釋出。

▲新版iPad預想圖。 圖擷自Phone Arena
▲新版iPad預想圖。 圖擷自Phone Arena
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5 款新Mac的型號分別是A1931、A1932、A1988、A1989和A1990，5款新 iPad型號則是A1876、A1934、A1979、A2013以及A2014。外媒CONSOMAC猜測A1988、A1989和A1990應該分別是MacBook Pro的13.3吋無Touch Bar版、13.3吋有Touch Bar版和15.4吋版；A1931、A1932的數字則和之前推出過的12吋MacBook、Air都不相符，說不定將有全新姿態的Mac要和大家見面了？

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至於五款iPad的型號完全看不出所以然，如果沒發生意外的話，估計是會加上Face ID功能，螢幕屏佔比會更高，這樣的升級版iPad果粉們等了很久，拜託早點推出吧～

另外產品登記資訊還顯示，它們搭載的系統分別是iOS11和macOS 10.13，但iOS12發布在即，表示這些產品說不定推出的時間會比九月發佈會來得更早，想換新電腦、平板的人應該不用等太久了！

(新聞來源：CONSOMAC)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad蘋果MacBook

電獺少女

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