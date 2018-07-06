Google技術助肯亞廉價網路 將用熱氣球改變國家

由Google 母公司「字母」Alphabet負責的「高空氣球網路」Project Loon實驗性計畫期望能為農村、偏遠地區及發展中國家，提供廉價的高速網路服務。 圖／取自騰訊網 分享 facebook

Google的Project Loon計畫於2013年開始在各地進行實驗，希望能提供發展中國家有穩定廉價的網路使用，肯亞於7月5日表示將使用這個計畫的熱氣球系統。

由Google 母公司「字母」Alphabet負責的「高空氣球網路」Project Loon實驗性計畫，目的是希望能透過架設離地20公里高空以上的太陽能發電熱氣球，成為網路接點，然後將網路訊號覆蓋到地球表面，期望能為農村、偏遠地區及發展中國家，提供廉價的高速網路服務。據鳳凰網科技消息，路透社報導，肯亞的信息通訊與技術部長喬·木徹（Joe Mucheru）表示，該國計劃利用此氣球，且正在與當地的電信業者談判，期望能部署此項技術。

肯亞擁有超過4500萬人口，主要城市和地區都有網路覆蓋，但農村地區卻沒有網路可使用，喬·穆徹表示「正與Poject Loon團隊商談合約，一旦簽約，希望能覆蓋到國家的每一個角落，幫助政府實現將所有人連接到網路的目標」，他認為網路連接非常關鍵，如果你沒有在線上，那麼你就會落後。

去年，在遭遇四級颶風襲擊後，美國電信業者利用Poject Loon為波多黎各超過25萬載民提供網路，以輔助搶修網路的波多黎各電信業者。雖然這項技術的前景似乎很被看好，但比爾·蓋茲曾在2013年受訪時表示「對於那些真正低收入的國家來說，沒有實質作用，還不如採取措施控制瘧疾」，不知道在實施那麼多年以後，有沒有改變他對計劃的看法。