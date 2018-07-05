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美國商務部暫時解除技術支援禁令 讓中興稍緩一口氣

2018-07-05 07:46楊又肇

雖然中興似乎仍無法逃脫美國國會的不滿，但美國商務部稍早公告自7月2日到8月1日期間將暫時允許中興可獲得包含產品軟體更新、安全修補等技術支援，或許將使中興可在近期緊張氣氛中稍微喘口氣。

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不過，從美國商務部公告內容來看的話，此項命令並非完全讓中興可免於禁令限制，其中僅開放既有上市產品提供軟體更新、漏洞修補等技術支援，對於中興新款或即將推出產品則未同意解禁。同時從公告開放時間僅限7月2日到8月1日，意味接下來中興依然受到美國禁令影響，無法取得美國相關技術資源協助。

在此之前，中興已經就先前違反伊朗、北韓貿易制裁規定繳納8.92億美元罰款，後續則是針對通報不實情況負責而支付額外的10億美元罰款，以及確保未來不會再有相同情況發生的4億美元託管保證金。在稍早時候，中興也依照美國要求撤換所有董事會成員及高層人員，希望能盡可能早點解除禁令，避免影響公司運作。

但似乎基於美國國會的不滿，在參議院所提出新一波國防預算法案中通過加入重新給予中興出口限制制裁的條文，使得中興目前身處情況暫時又回到先前狀態。

不過，目前此項條文雖然在眾議院表決通過，但仍獲得參議院同意才能決定最終法案條文，而從先前白宮聲明將不會讓中興制裁條款成為制式法令，因此就算最終法案確定保留此項條文，勢必也要通過川普政府這一關，才能正式成為執行法令。因此，未來中興將如何發展，還是要看美國國會與總統川普最後協商結果。

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中興通訊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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