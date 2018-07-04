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WhatsApp回應印度政府 已採措施阻網路謠言

2018-07-04 22:53中央社 新德里4日專電

針對印度政府公開批評即時通訊軟體WhatsApp未能遏止平台上的謠言，導致發生謠言煽動的私刑暴力，WhatsApp今天表示，已採取多項措施遏止假新聞和謠言傳播。

根據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，去年5月以來，因臉書（Facebook）旗下WhatsApp平台上傳播有關綁架兒童的謠言，至少有29人被暴民動用私刑殺害，其中19人是在過去兩個月內被殺害。

對此，印度政府2日寫信給WhatsApp，措辭嚴厲對WhatsApp無法阻止「不負責任及爆發性的訊息」表達不滿。

WhatsApp今天回信給印度政府說，公司已採取雙管齊下策略防止類似事件再次發生，積極主動防止使用者濫用WhatsApp。

信中指出，WhatsApp5月中旬新增保護措施，防止平台群組有人把已退出的人再加回群組，上週WhatsApp又啟用新功能，讓群組管理員可決定哪些人被允許在群組發送消息。

此外，WhatsApp表示，公司正在測試一「新標籤」功能，讓人們可注意到「新標籤」的訊息是轉發的訊息，以辨別這是所認識的人所發，或是不知名者寫的潛在謠言被轉發。同時，公司正在開發技術，讓機器可辨識有問題的用戶帳號。

WhatsApp強調，公司已與查驗消息是否真實的機構Boom Live合作，於印度卡納塔卡省4月大選前開始遏止假新聞傳播。

信函中，WhatsApp也指出，公司很快將發表一項印度各地執法官員參與的計畫，讓執法官員熟悉WhatsApp的門徑，及WhatsApp可提供幫助偵察犯罪的方法。

根據統計，截至2017年2月，在全球擁有15億用戶的WhatsApp，在印度就有超過2億活躍用戶。WhatsApp已成為印度人主要的行動即時通訊平台，許多人透過這個平台和他人聯繫及獲取資訊與消息。

印度假新聞WhatsApp

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