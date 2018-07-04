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不會以VMware逆向「收購」方式恢復上市 Dell將發行全新公開股票

2018-07-04 10:22楊又肇

如先前說法，Dell稍早宣布完成策略審查，並且達成V類追蹤股票換股，或是換現決議，預計藉由簡化資本結構，將重新進入公開交易股市。

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同時，Dell創辦人暨執行長Michael Dell與銀湖風險投資依然為長期股東與策略合作夥伴，而Dell Technologies (戴爾科技集團)在完成V類追蹤股與C類普通股的換股交易之後，將推出全新類型的公開上市股票。

其中，持有V類股的股東可選擇以每股109美元的比例換現，換現總金額上限為90億美元，此報價是此訊息宣布前當日收盤價的溢價29%。

每股109美元的股權價值意味著V類股股東手中持股的總市值為217億美元。

至於VMware董事會在其董事組成的特別委員會的建議下，經投票決議後宣布一項按比例發放110億美元現金股利方案，發放對象為完成換股並且符合其他條件的所有VMware股東。

而Dell Technologies將收到約90億美元的現金股利。依據換股推算，DVMT股東將擁有20.8%至31.0%的Dell Technologies股權，實際比重端視選擇換現的金額而定。

此次交易將簡化Dell Technologies的資本結構，使其可繼續推動成長策略以及強化財務優勢。同時，VMware將維持獨立上市運作模式，並且由Dell Technologies持有81%的VMware普通股。

在這樣的模式，因為Dell將不會藉由VMware逆向「收購」方式恢復上市狀態，將透過正常發行全新公開股票方式募股上市。

Dell

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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