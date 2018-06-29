為何蘋果等科技公司愛用X來命名？ X的魔力解析

2018-06-29 15:53 聯合新聞網 綜合報導



包括蘋果在內，科技業喜歡用X來為自己的產品或公司命名。 美聯社 分享 facebook

你注意到身邊的科技產品和科技公司都愛用X來命名嗎？從iPhone X 、OS X、Space X、Model X、Xbox One到Google X，X這個字到底有何魔力，讓這些科技公司不約而同地用「X」來命名產品？

根據大陸科技部落格《iFan愛範兒》報導，在 iPhone X 之後以「X」來命名的旗艦機逐漸多了起來，他們共同的特色就是有相對大膽的創新，承載了科技公司定義未來的野心；像是iPhone X 的 Face ID、NEX 和 Find X 的升降式相機鏡頭、Galaxy X 可折疊 OLED 螢幕，這些雖然都不是獨創，但都能讓人印象深刻。

報導中指出，以X為名的情況也在手機之外的科技領域出現。像是 Google 內部，有一個專注研發各種新科技，被視為 Google 創新精神的代表的神秘部門，就叫做 Google X。而承載馬斯克火星移民夢的公司Space X（Space Exploration Technologies），也以X命名。

而X為什麼會成為未知可能性的代名詞？有一種說法廣泛流傳：當初西班牙人無法唸出阿拉伯語中代表「未知」的單字，索性就用X這個字母來代替了。

報導中提到，在小學的數學課本中，就將X用來代表未知數，但其實西方的早期的數學基礎是來自於阿拉伯世界。在 11 到 12 世紀，當阿拉伯語開始傳播到歐洲時，歐洲人在吸收新知時遇了一些困難，阿拉伯語中的一些發音，歐洲人如果沒有經過長期的訓練，是無論如何也發不出的。

而阿拉伯語中「SHeenlan」的意思就是英文中的某物（something），但西班牙人無法發出阿拉伯字母「SHeen」的音，所以他們就採用古希臘的「CK」來代替「sh」的發音，而「CK」的寫法又與拉丁語「X」相似，所以後來慢慢就通用為 X 了。

到了 1637 年，法國數學家笛卡爾在《幾何學》中最早開始用X、Y、Z表示正數的未知數，X 作為未知數的的含義也開始被大多數人接受。不過也有學者認為，沒有充分證據證明笛卡爾使用 X 代表未知數與阿拉伯語有關。

如今科技業愛用X命名，就是象徵自己遇到挑戰時，願意走進未知的領域，並嘗試激進的新方法。