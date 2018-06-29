親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

寶特瓶放儀表板釀悲劇 起火燃燒引擎室、配線全毀

垃圾大戰！「限塑令」為何偏找一次性塑膠吸管開刀？

為何蘋果等科技公司愛用X來命名？ X的魔力解析

2018-06-29 15:53聯合新聞網 綜合報導

包括蘋果在內，科技業喜歡用X來為自己的產品或公司命名。 美聯社
包括蘋果在內，科技業喜歡用X來為自己的產品或公司命名。 美聯社
分享

你注意到身邊的科技產品和科技公司都愛用X來命名嗎？從iPhone X 、OS X、Space X、Model X、Xbox One到Google X，X這個字到底有何魔力，讓這些科技公司不約而同地用「X」來命名產品？

根據大陸科技部落格《iFan愛範兒》報導，在 iPhone X 之後以「X」來命名的旗艦機逐漸多了起來，他們共同的特色就是有相對大膽的創新，承載了科技公司定義未來的野心；像是iPhone X 的 Face ID、NEX 和 Find X 的升降式相機鏡頭、Galaxy X 可折疊 OLED 螢幕，這些雖然都不是獨創，但都能讓人印象深刻。

報導中指出，以X為名的情況也在手機之外的科技領域出現。像是 Google 內部，有一個專注研發各種新科技，被視為 Google 創新精神的代表的神秘部門，就叫做 Google X。而承載馬斯克火星移民夢的公司Space X（Space Exploration Technologies），也以X命名。

而X為什麼會成為未知可能性的代名詞？有一種說法廣泛流傳：當初西班牙人無法唸出阿拉伯語中代表「未知」的單字，索性就用X這個字母來代替了。

報導中提到，在小學的數學課本中，就將X用來代表未知數，但其實西方的早期的數學基礎是來自於阿拉伯世界。在 11 到 12 世紀，當阿拉伯語開始傳播到歐洲時，歐洲人在吸收新知時遇了一些困難，阿拉伯語中的一些發音，歐洲人如果沒有經過長期的訓練，是無論如何也發不出的。

而阿拉伯語中「SHeenlan」的意思就是英文中的某物（something），但西班牙人無法發出阿拉伯字母「SHeen」的音，所以他們就採用古希臘的「CK」來代替「sh」的發音，而「CK」的寫法又與拉丁語「X」相似，所以後來慢慢就通用為 X 了。

到了 1637 年，法國數學家笛卡爾在《幾何學》中最早開始用X、Y、Z表示正數的未知數，X 作為未知數的的含義也開始被大多數人接受。不過也有學者認為，沒有充分證據證明笛卡爾使用 X 代表未知數與阿拉伯語有關。

如今科技業愛用X命名，就是象徵自己遇到挑戰時，願意走進未知的領域，並嘗試激進的新方法。

蘋果iPhone XGoogle
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

LINE成立加密貨幣交易所「BITBOX」、擴大LINE Pay應用

2018-06-29 12:32

LINE擴展數位內容發展 希望在服務內增加更多眼球黏著度

2018-06-29 12:24

LINE將在台推LINE Travel 強化網購以圖找物等功能

2018-06-29 12:21

VIVE Focus開發套件將開放中國以外地區銷售、韌體釋更新

2018-06-29 12:18

Qualcomm：無法阻止市場過分渲染AI應用或被用於軍事

2018-06-29 12:16

LINE7月成立加密貨幣交易所 2地區不適用

2018-06-28 23:03

解密科技展台中登場 虛擬體驗尖端技術

2018-06-28 22:25

宏達電上海秀AR 自動販賣機進駐地鐵

2018-06-28 20:51

HTC攜手中國移動加速5G應用 推動實現VIVE REALITY願景

2018-06-28 17:57

宏達電攜手中國移動 加速5G應用發展

2018-06-28 16:58

傳蘋果、三星將私下和解過去長達7年之久的專利紛爭

2018-06-28 14:58

以行銷為目的 Facebook於英國、北歐地區發行紙本雜誌《Grow》

2018-06-28 10:06

影／LINE原宿店內藏BT21限定賣場 入場資格須抽獎

2018-06-28 10:05

蘋果、三星七年專利戰大和解 傳三星可能要額外賠償

2018-06-28 08:53

工研院光碼技術結合布袋戲 霹靂「光」回顧戲偶故事

2018-06-27 18:44

解決企業AI人才荒 全台第一間人工智慧體驗中心啟用

2018-06-27 17:40

MWC Asia 2018上海開展 聚焦5大主題

2018-06-27 14:12

MWC Asia 2018上海開展 聚焦5G、AI等五大主題

2018-06-27 11:44

Google與京東戰略合作 原本曾談論是否將Google Home等產品帶進中國

2018-06-27 09:36

比米粒還小！密西根大學打造世界最小電腦將可植入體內監測腫瘤

2018-06-26 09:44

影／進入AIOT時代 PTT之父：需提供人才交流平台

2018-06-25 19:06

訪談／用戶隱私權政策更新 LINE台灣：絕對不會任意竊取

2018-06-25 17:31

PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

2018-06-25 16:20

蘋果傳攻眼球凝視追蹤 動態調整螢幕功能

2018-06-25 09:55

TCL電視在台轉由群光電子總代理 以三大系列進攻高性價比市場

2018-06-24 14:20

小米宣佈6/25於香港上市 30%資金將用於產品研發

2018-06-23 19:31

三星重啟三創門市 面積擴大兩倍、服務、課程體驗均升級

2018-06-23 18:48

傳蘋果將與芝麻街打造一系列兒童節目 其中包含原創內容

2018-06-23 15:33

Google帳戶體驗升級 強化安全隱私

2018-06-22 22:11

Google AI連死亡機率都能預測 準確率高達95%

2018-06-22 12:57

蘋果傳攻金屬玻璃 醫療運動產品也可用

2018-06-22 10:25

小米更新招股文件 顯示已獲中國移動、高通、順豐在內7家業者投資

2018-06-22 10:19

三星強攻AI 打造千人團隊

2018-06-22 00:09

英特爾CEO科再奇卸任 史旺出任臨時執行長

2018-06-21 21:41

搶救台灣AI人才荒 微軟攜交大設培訓認證課程

2018-06-21 18:20

CEO排名從53掉到96 庫克為何不再受蘋果員工歡迎？

2018-06-21 13:41

美國國會仍有意見 新國防預算法案加入中興出口限制制裁條文

2018-06-21 12:06

遠傳EMMA行動平台 上百家企業導入

2018-06-20 20:17

世足賽轉播權 NCC：商業行為不會介入

2018-06-20 17:08
看更多

熱門文章

北韓最新手機「阿里郎171」 鏡頭畫素比iPhone 8高

2018-06-28 21:10

他花1萬3買iPhone展示機 送修後才發現內有玄機

2018-06-29 12:54

LINE7月成立加密貨幣交易所 2地區不適用

2018-06-28 23:03

瘋世足追16強 任天堂Switch送給你

2018-06-29 15:00

開箱／國產平價機皇 華碩ZenFone 5Z跑分測試

2018-06-29 13:45

宏達電上海秀AR 自動販賣機進駐地鐵

2018-06-28 20:51

網紅直播遭眼鏡蛇突襲 毒液噴射眼球差點失明

2018-06-28 17:35

三星手機又出現Bug 自動將照片傳送給聯繫人

2018-06-29 14:04

宏達電攜手中國移動 加速5G應用發展

2018-06-28 16:58

助教師在課堂發威！繼平價教育版iPad蘋果再推免費「課業」App

2018-06-29 09:57

Sony第六代1吋感光元件隨身相機 7月5日在台上市

2018-06-29 11:44

為何蘋果等科技公司愛用X來命名？ X的魔力解析

2018-06-29 15:53

手機界單眼蘊釀再進化 三星新手機相機將大幅強化暗處攝影

2018-06-29 12:01

臉書再推佛系功能！不想看到的都設為「打盹關鍵字」吧

2018-06-29 10:03

4G第三波釋照 NCC核發台哥大特許執照

2018-06-29 11:39

Qualcomm：無法阻止市場過分渲染AI應用或被用於軍事

2018-06-29 12:16

雙鏡頭不夠看！LG V40 ThinQ傳搭載前後5組鏡頭

2018-06-29 11:50

臉書推精簡版Instagram 瞄準新興市場

2018-06-28 22:03

vivo透過30萬組紅外線點構成更精細人臉建模、識別技術

2018-06-29 12:06

可以跟小小兵說話啦！LINE讓Clova互動更擬真 秋季推新造型

2018-06-29 11:43

HTC攜手中國移動加速5G應用 推動實現VIVE REALITY願景

2018-06-28 17:57

解密科技展台中登場 虛擬體驗尖端技術

2018-06-28 22:25

亞馬遜更新iOS版Alexa App 終於加入聲控操作功能

2018-06-29 11:16

LINE AI語音助理變聰明 攜手豐田冬天上路

2018-06-28 23:04

LINE成立加密貨幣交易所「BITBOX」、擴大LINE Pay應用

2018-06-29 12:32

Qualcomm認為智慧穿戴裝置含金量仍高 侷限整體技術發展較慢

2018-06-29 11:23

LINE將在台推LINE Travel 強化網購以圖找物等功能

2018-06-29 12:21

消基會調查LINE未符合規範 LINE：5月已更新

2018-06-28 20:42

LINE購物強化搜尋 看照片秒找商品

2018-06-28 18:06

VIVE Focus開發套件將開放中國以外地區銷售、韌體釋更新

2018-06-29 12:18

LINE擴展數位內容發展 希望在服務內增加更多眼球黏著度

2018-06-29 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top