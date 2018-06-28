影／LINE原宿店內藏BT21限定賣場 入場資格須抽獎

2018-06-28 10:05 中央社 東京27日電



LINE FRIENDS STORE原宿店是日本首家LINE專賣店，今年3月擴大為旗艦店，在3樓設立由韓國男團防彈少年團和LINE共同創作的BT21角色限定賣場，入場資格須透過官方抽獎取得。

圖擷自BT21 twitter 分享 facebook

通訊軟體LINE旗下LINE FRIENDS STORE原宿店今年3月搬遷地點並擴大營運，店鋪面積比以往更大3倍，販售多款原宿店限定的LINE角色商品。

值得注意的是，LINE原宿店除了1、2樓開放給所有消費者選購商品之外，3樓更設有限定賣場，販售由韓國男團防彈少年團與LINE共同創作的BT21角色限定商品，例如抱枕、筆記本等，並陳列防彈少年團創作BT21角色的珍貴手稿。

想進入LINE原宿店3樓的消費者，須先參加BT21官方帳號舉辦的抽獎活動，抽中後10天內可擁有到LINE原宿店3樓選購商品的資格，入場限時20分鐘，每種商品類別限選購一項，條件相當嚴格。

LINE旗下角色事業LINE FRIENDS今天向中央社記者說明，原宿店3樓販售的BT21商品皆從韓國引進，數量有限，因此透過限定方式販售，日後等到供給可追上強勁需求，將考慮改為正常販售BT21商品。

對於原宿店3樓賣場的入場資格有多難抽中，LINE FRIENDS未公布抽中機率或已入場人次，僅表示有興趣的消費者可按照步驟參加抽獎，試試自己的手氣。