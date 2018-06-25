親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

消防小隊長救人沒穿制服要處分 澎縣消防局：沒送懲處

用金飾繳過路費遭拒 男子拔擋桿大鬧收費站

訪談／用戶隱私權政策更新 LINE台灣：絕對不會任意竊取

2018-06-25 17:31楊又肇

因應LINE稍早針對用戶隱私政策所做更新，mashdigi針對此次更新內容細節與LINE台灣方面做了一些確認。

分享

對於此次針對用戶隱私權政策更新部分，LINE台灣表示最主要是因應避免服務遭濫用，以及加強防堵詐騙情況，其餘更新項目則主要包含如何將使用者同意提供的資料用於開發LINE新功能、強化服務使用體驗，以及提昇廣告服務與內容推薦等應用。

LINE台灣預計先透過官方網站公告此次隱私權政策更新項目，接下來也會透過App內彈出式視窗告知使用者，並且透過選項取得用戶同意。

所有內容均以加密形式保存 LINE本身也無法看見用戶實際對話內容

上述提到的用戶提供資料，雖然包含使用者在LINE所傳遞文字、貼圖，以及包含何時使用特定服務功能等資訊，但在LINE伺服器內將以匿名加密形式留存，因此LINE本身並不會知道哪些內容是由那一位用戶發出，僅知曉什麼時間點有多少用戶使用哪些服務，但不會細微到那位用戶在什麼時間點在LINE服務傳了那些文字內容，或是僅能知曉那些對話內容形式頻繁出現在服務內，藉此用於比對是否為詐騙行為，或是了解服務使用趨勢。

例如近期不少藉由免費貼圖吸引使用者點按連結、分享的詐騙行為，LINE台灣表示將會藉由讓系統持續學習此類操作情況，讓系統能進一步過濾此類詐騙內容，避免更多使用者受影響。但要能讓系統可學習自動分辨此類製片內容，基本上就需要用戶提供此類數據讓LINE台灣內部作為系統訓練使用，因此需要使用者同意LINE台灣在保護用戶隱私原則下取用此類資訊。

另外，所有存放在LINE服務的內容也不會直接讓第三方App取用，一樣必須先獲得用戶同意分享，同時也僅能取得匿名加密資料，並不會像日前傳聞勾選同意分享將造成個人隱私外洩，事實上第三方App所能取得資料僅包含使用者在LINE裡的使用行為模式 (例如什麼時間點使用哪些服務、功能)，但不包含使用者在LINE所傳遞文字內容等。

因此LINE台灣也再次澄清，強調並不會竊取用戶隱私內容，同時也說明藉由每一次的隱私權政策更新，明確地向使用者告知將如何取用隱私資訊內容，另外也說明若使用者無法同意LINE所提出隱私權政策，本身也提供可完全將個人帳號等數據移除、打包服務，並且確保帳號移除後不會在LINE服務內遺留任何資料。

更新隱私權政策是為了讓服務更好、減少詐騙情況

除了透過LINE App內跳出式視窗告知使用者在隱私權政策會有那些調整，並且同步透過官網公佈異動消息，LINE也進一步將用戶隱私政策同意項目細分不同項目，讓使用者依據個人情況勾選同意與否，避免透過單一選項造成使用者沒有太多選擇。但在基本服務內容方面，目前依然要同意LINE所提供用戶隱私權政策才能繼續使用，除了確保用戶能了解個人隱私將如何被使用，同時也能協助LINE持續改善服務內容。

而在新的用戶隱私裡，包含以下資訊內容會被LINE服務以加密形式記錄：

  • 用戶與好友間通訊中的貼圖、表情貼、特效及濾鏡

  • 用戶使用服務行為，如通訊對象、通訊日期與時間、訊息是否已讀、資訊格式、使用收回訊息功能，以及點選網址項目

  • 「動態消息」的內容及內容關聯資訊 (若內容選擇「只向自己公開」，則僅取用包含內容傳送日期與時間、內容資訊格式、留言中的貼圖與瀏覽次數等內容關聯資訊。)

  • LINE服務中提供瀏覽器、儲存與分享功能使用行為

  • 透過LINE服務中點按網址的行為發生位置 (例如在聊天室，或是在瀏覽器等服務項目點按網址)

不過，針對用戶與諸如政府機構、金融機構、醫療體系等單位所使用企業帳號之間溝通內容，由於可能涉及更多敏感資訊，因此LINE台灣將會排除使用這些企業帳號資訊內容，並不會用於分析研究或廣告行銷等用途。

LINE台灣表示，未來將會持續加強用戶隱私權取用透明度表現，並且讓用戶能輕易明白個人資訊在LINE服務中如何被使用，同時也更重視用戶隱私安全，希望能藉由合理取用用戶隱私資訊讓LINE變得更好，進而提供更完善服務功能。

LINE隱私權個資

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

2018-06-25 16:20

蘋果傳攻眼球凝視追蹤 動態調整螢幕功能

2018-06-25 09:55

TCL電視在台轉由群光電子總代理 以三大系列進攻高性價比市場

2018-06-24 14:20

小米宣佈6/25於香港上市 30%資金將用於產品研發

2018-06-23 19:31

三星重啟三創門市 面積擴大兩倍、服務、課程體驗均升級

2018-06-23 18:48

傳蘋果將與芝麻街打造一系列兒童節目 其中包含原創內容

2018-06-23 15:33

Google帳戶體驗升級 強化安全隱私

2018-06-22 22:11

Google AI連死亡機率都能預測 準確率高達95%

2018-06-22 12:57

蘋果傳攻金屬玻璃 醫療運動產品也可用

2018-06-22 10:25

小米更新招股文件 顯示已獲中國移動、高通、順豐在內7家業者投資

2018-06-22 10:19

三星強攻AI 打造千人團隊

2018-06-22 00:09

英特爾CEO科再奇卸任 史旺出任臨時執行長

2018-06-21 21:41

搶救台灣AI人才荒 微軟攜交大設培訓認證課程

2018-06-21 18:20

CEO排名從53掉到96 庫克為何不再受蘋果員工歡迎？

2018-06-21 13:41

美國國會仍有意見 新國防預算法案加入中興出口限制制裁條文

2018-06-21 12:06

遠傳EMMA行動平台 上百家企業導入

2018-06-20 20:17

世足賽轉播權 NCC：商業行為不會介入

2018-06-20 17:08

IMD數位競爭力評比 台灣排全球第16亞太第5

2018-06-20 11:47

解密科技寶藏 集結17個技術團隊讓民眾免費玩科技

2018-06-20 11:07

中美貿易關係緊張波及新品？蘋果：積極處理兩地互動模式

2018-06-20 08:40

ITC認為蘋果至少侵害高通一項專利 部分iPhone恐將禁售

2018-06-19 13:57

5.5億美元投資京東 Google成618購物節最大「買家」

2018-06-19 13:54

亞馬遜收購Whole Foods帶動電商跟進… 最大得利者是它

2018-06-19 13:53

一日球迷看這裡！Siri幫你惡補各種世足賽事資訊

2018-06-18 19:01

三星計畫在2020年實現於美國、歐洲及中國境內使用100%綠能

2018-06-18 17:07

路透：中國改用搜尋引擎對台網攻 成功率上升

2018-06-17 18:57

與亞馬遜對抗 傳微軟也開始研發無人商店相關技術

2018-06-15 11:09

Google將於今年底在迦納成立非洲第一座人工智慧研究中心

2018-06-15 10:25

轉向開放架構將使Cisco擁抱更多合作發展機會

2018-06-14 14:12

超迷你！Intel新晶片僅鉛筆橡皮頭般大小 量子位運算佈署更彈性

2018-06-14 10:18

MacBook Pro硬體有問題 蘋果：部分需換主機板

2018-06-13 22:52

Cisco如何用網路力量讓城市變得更加「聰明」、讓威士忌釀得更香淳？

2018-06-13 16:29

Cisco認為未來人工智慧、虛擬視覺將使線上會議更有效率、簡單

2018-06-13 16:28

Intel透露旗下獨立顯示卡產品將於2020年問世

2018-06-13 10:07

終於可完成交易 法院裁定AT&T收購時代華納不構成壟斷

2018-06-13 10:05

Cisco宣布旗下老牌網路佈署平台DNA Center將走向開放架構

2018-06-13 09:01

宏達電VR揮軍娛樂影視 鎖定3大方向

2018-06-12 20:26

網路攻擊將跨入人工智慧對抗階段？ Cisco：其實沒那麼理想

2018-06-12 19:34

未來列為發展重點技術 Cisco將對區塊鏈應用有更具體看法

2018-06-12 19:33
看更多

熱門文章

分享好友可獲LINE免費臭跩貓貼圖？ 恐遭詐騙集團盜個資

2018-06-25 14:07

翻牆回大陸很難？ 快帆免費VPN超順暢且無流量限制

2018-06-24 20:03

499吃到飽帶動空機銷售 消費者從綁約轉向單機購買

2018-06-25 09:49

觀點／為什麼Google、蘋果、Facebook希望你少用點手機？

2018-06-25 11:33

PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

2018-06-25 16:20

紅米6 Pro、小米平板4提前揭曉細節 即日起開放中國市場預訂

2018-06-25 11:19

ZenFone 5孔劉攝影派對 孔太太福利大放送

2018-06-24 18:53

再度為華碩手機代言 孔劉與施崇棠玩自拍

2018-06-24 18:36

高通預計推出完全對應筆電設計的Snapdragon 1000處理器

2018-06-25 11:18

跟進3D結構光？ 三星明年旗艦新機可能取消採用虹膜辨識

2018-06-25 11:22

時尚環扣錶帶將被Apple Watch淘汰？

2018-06-25 11:15

臉書魅力不再 年輕人更愛Instagram和Snapchat

2018-06-24 18:29

蘋果傳攻眼球凝視追蹤 動態調整螢幕功能

2018-06-25 09:55

獲獎、提名都收錄！ Apple Music同步分享金曲好聲音

2018-06-24 21:22

三星可能準備推出旗下首款Android Go手機

2018-06-25 11:17

訪談／用戶隱私權政策更新 LINE台灣：絕對不會任意竊取

2018-06-25 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top