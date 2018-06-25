訪談／用戶隱私權政策更新 LINE台灣：絕對不會任意竊取

因應LINE稍早針對用戶隱私政策所做更新，mashdigi針對此次更新內容細節與LINE台灣方面做了一些確認。

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對於此次針對用戶隱私權政策更新部分，LINE台灣表示最主要是因應避免服務遭濫用，以及加強防堵詐騙情況，其餘更新項目則主要包含如何將使用者同意提供的資料用於開發LINE新功能、強化服務使用體驗，以及提昇廣告服務與內容推薦等應用。

LINE台灣預計先透過官方網站公告此次隱私權政策更新項目，接下來也會透過App內彈出式視窗告知使用者，並且透過選項取得用戶同意。

所有內容均以加密形式保存 LINE本身也無法看見用戶實際對話內容

上述提到的用戶提供資料，雖然包含使用者在LINE所傳遞文字、貼圖，以及包含何時使用特定服務功能等資訊，但在LINE伺服器內將以匿名加密形式留存，因此LINE本身並不會知道哪些內容是由那一位用戶發出，僅知曉什麼時間點有多少用戶使用哪些服務，但不會細微到那位用戶在什麼時間點在LINE服務傳了那些文字內容，或是僅能知曉那些對話內容形式頻繁出現在服務內，藉此用於比對是否為詐騙行為，或是了解服務使用趨勢。

例如近期不少藉由免費貼圖吸引使用者點按連結、分享的詐騙行為，LINE台灣表示將會藉由讓系統持續學習此類操作情況，讓系統能進一步過濾此類詐騙內容，避免更多使用者受影響。但要能讓系統可學習自動分辨此類製片內容，基本上就需要用戶提供此類數據讓LINE台灣內部作為系統訓練使用，因此需要使用者同意LINE台灣在保護用戶隱私原則下取用此類資訊。

另外，所有存放在LINE服務的內容也不會直接讓第三方App取用，一樣必須先獲得用戶同意分享，同時也僅能取得匿名加密資料，並不會像日前傳聞勾選同意分享將造成個人隱私外洩，事實上第三方App所能取得資料僅包含使用者在LINE裡的使用行為模式 (例如什麼時間點使用哪些服務、功能)，但不包含使用者在LINE所傳遞文字內容等。

因此LINE台灣也再次澄清，強調並不會竊取用戶隱私內容，同時也說明藉由每一次的隱私權政策更新，明確地向使用者告知將如何取用隱私資訊內容，另外也說明若使用者無法同意LINE所提出隱私權政策，本身也提供可完全將個人帳號等數據移除、打包服務，並且確保帳號移除後不會在LINE服務內遺留任何資料。

更新隱私權政策是為了讓服務更好、減少詐騙情況

除了透過LINE App內跳出式視窗告知使用者在隱私權政策會有那些調整，並且同步透過官網公佈異動消息，LINE也進一步將用戶隱私政策同意項目細分不同項目，讓使用者依據個人情況勾選同意與否，避免透過單一選項造成使用者沒有太多選擇。但在基本服務內容方面，目前依然要同意LINE所提供用戶隱私權政策才能繼續使用，除了確保用戶能了解個人隱私將如何被使用，同時也能協助LINE持續改善服務內容。

而在新的用戶隱私裡，包含以下資訊內容會被LINE服務以加密形式記錄：

用戶與好友間通訊中的貼圖、表情貼、特效及濾鏡

用戶使用服務行為，如通訊對象、通訊日期與時間、訊息是否已讀、資訊格式、使用收回訊息功能，以及點選網址項目

「動態消息」的內容及內容關聯資訊 (若內容選擇「只向自己公開」，則僅取用包含內容傳送日期與時間、內容資訊格式、留言中的貼圖與瀏覽次數等內容關聯資訊。)

LINE服務中提供瀏覽器、儲存與分享功能使用行為

透過LINE服務中點按網址的行為發生位置 (例如在聊天室，或是在瀏覽器等服務項目點按網址)

不過，針對用戶與諸如政府機構、金融機構、醫療體系等單位所使用企業帳號之間溝通內容，由於可能涉及更多敏感資訊，因此LINE台灣將會排除使用這些企業帳號資訊內容，並不會用於分析研究或廣告行銷等用途。

LINE台灣表示，未來將會持續加強用戶隱私權取用透明度表現，並且讓用戶能輕易明白個人資訊在LINE服務中如何被使用，同時也更重視用戶隱私安全，希望能藉由合理取用用戶隱私資訊讓LINE變得更好，進而提供更完善服務功能。