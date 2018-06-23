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小米宣佈6/25於香港上市 30%資金將用於產品研發

2018-06-23 19:31楊又肇

小米稍早釋出聲明，確定將以股份代號1810形式於香港聯合交易所上市消息，預計在6月25日上午9點至6月28日中午12點期間公開發售股份，並且於7月9日正式進行交易。

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如先前文件顯示，小米預計在全球發售21億7958萬5000股股份 (其中將視能否行使超額配售權而定)，其中包含初步提呈可重新分配的1億898萬股香港發售股份，以及同樣可重新分配，但總股份量仍須視能否行使超額配售權的20億7065萬股國際發售股份。

而每股發售價格將介於17港元至22港元之間，其中香港公開發售股份將以每筆交易200股、4444.34港元價格起跳，預計募集370.5億至479.5億港元，而若獲准使用15%超額配售權的話，預期將使募集總額達426.1億至551.4億港元。

目前已經吸引中投中財娛樂、中國移動、Qualcomm、國開行旗下募基金CDB Private Equity、保利集團、順豐、招商局集團在內7家基本投資者，其中中投中財娛樂將成為最大股權買家，將認購1.92億美元，而中國移動與Qualcomm將分別認購1億美元，CDB Private Equity則將認購6600萬美元，保利集團將認購3200萬美元，順豐則預計認購3000萬美元，招商局集團責認購2800萬美元，加總認購金額達5.48億美元。

同時，小米此次上市也將成為香港聯合交易所首間以同股不同權形式上市的公司行號。而小米採同股不同權形式上市架構，將在全球發售股份後正式生效，預計將股本區分為A類及B類股份，其中A類股份持有人在小米股東大會任何決議案將可行使每股可投10票權益，而B類股份持有人則僅能以每股可投1票形式參與表決。

之所以採同股不同權架構，小米表示不同投票權受益人可行使投票控制權，同時藉由不同投票權受益人遠見，長久之下將能讓小米長期受益。

小米也進一步公佈上市募得資金實際用途，將包含以下項目：

• 約30%用於研究以及開發等, 以發展旗下核心自定產品 (包括手機、電視、筆電、人工智慧喇叭及路由器);

• 約30%用於投資以擴大、加強物聯網和生活消費產品，以及行動網路服務(包括人工智慧技術)等產業生態鏈;

• 約30%用於全球擴張, 包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴;

• 約10%用於營運資金和一般企業用途。

對於此次在香港宣布上市消息，小米共同創辦人暨執行長雷軍表示公司已經進入全新里程碑，未來將持續秉持

小米科技創始人、董事會主席兼首席執行官雷軍說:「小米在香港上市標誌著公司進入了一個新的「感動人心、價格厚道」理念，以及結合硬體、新零售與互聯網服務形成的「鐵人三項」持續發展，同時也說明目前小米成立7年已經實現年收入超過人民幣1000億元的成長表現，更希望改變中國產業之外，進一步改變更多國家地區的產業生態。

在中國、印度市場，以及台灣在內亞洲市場發展之餘，小米目前也已經陸續進駐俄羅斯、歐洲等市場，並且也積極布局美國市場，藉由在地化發展政策，以及與當地米粉長期互動之下，進而持續推動小米強調性價比的產品體驗，進而能讓小米旗下產品藉由普及化而使成本持續降低，另外也配合內容服務等業務實現「永遠不會超過5%硬體綜合淨利潤率」的目標。

不過，許多市場仍對小米市場發展策略質疑，更認為小米日前宣佈暫時不透過中國存托憑證方式於中國境內以A股形式上市，可能有其他因素產生影響。

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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