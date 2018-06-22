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Google AI連死亡機率都能預測 準確率高達95%

2018-06-22 12:57聯合新聞網 綜合報導

谷歌公司（Google）研發一套AI系統能預判病人再度住院的機率，甚至還能判斷病...
谷歌公司（Google）研發一套AI系統能預判病人再度住院的機率，甚至還能判斷病人短期內死亡的風險。圖為上月谷歌發佈人工智慧工具。 美聯社
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有人用塔羅牌、紫微斗數來預測未來，現在美國科技業巨擘谷歌Google）則用人工智慧（AI）來計算生死，這套系統不只能預判病人再度住院的機率，甚至還能判斷病人短期內死亡的風險，準確率高達95%。

谷歌旗下的Medical Brian團隊開發了一款AI技術，可以取得過往AI無法獲得的資料，例如圖表上加註的註解、PDF中的筆記等等，現在都可以進行分析判斷。新系統在取得資料、所需分析時間等方面，都比過去更有效率。除了可以預測病人可能的住院時間、再次入院的機率外，甚至可以預測短期內死亡的機率。

谷歌Medical Brian團隊在今年五月與史丹佛大學、芝加哥大學、加州大學舊金山分校，共同研究這款預測病患死亡率的AI模型，在其中的一個案例中，一名患有乳腺癌末期的病患，到院後經過了檢查，醫院電腦判讀生命徵象，預估該名病患住院期間死亡的機率為9.3%，不過谷歌AI分析後認為死亡風險高達19.9%，後來這名病患在入院兩周後去世。

據指出，谷歌AI程式預測人類死亡機率準確度高達95%，而傳統醫學預測方式的準確率則為86%。

傳統醫療診斷中，醫生花很多時間在文書與資料處理，AI可望協助醫生提高效率。但能夠進一步預測死亡率也引發不少道德討論，包括AI技術的使用時機、有權使用的範圍等，以及是否會引起恐慌、對醫療保險的影響等。

谷歌人工智慧Google

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