CEO排名從53掉到96 庫克為何不再受蘋果員工歡迎？

2018-06-21 13:41 聯合新聞網 綜合報導



蘋果執行長庫克在一份美國CEO排名中，從去年的53名跌落到今年的96名。 美聯社 分享 facebook

根據美國科技部落客AppleInsider網站報導，今年在美國職場評價社群網站Glassdoor中，網友對蘋果執行長庫克(Tim Cook)的評價排名直線滑落，從去年的53名掉到今年的96名，是上榜的CEO中跌幅最大的人。

Glassdoor在接受網路媒體《商業內幕》（Business Insider）訪問時指出，根據蘋果員工的匿名評價顯示，庫克高壓的管理風格、加上嚴格的命令和惡名昭彰的保密文化，都是讓他排名直落的原因。此外，蘋果工程師和設計師經常加班，即使假日也經常被迫參加電話會議，讓員工心生抱怨。

蘋果很重視保密，以防止產品機密外洩，但蘋果員工抱怨公司保密過頭，有時連員工在產品發佈前，對自己正在開發的產品都只能擁有片斷資訊，而沒有全面的了解。

雖然庫克今年的CEO排名大幅滑落，但他在評論中仍獲得91%員工評論的認可，這也是他能進入Glassdoor百大排名的原因。不過對比庫克在2016年獲得96%的評論認可，高居CEO排名第8，顯示員工不滿情緒有升高的趨勢。

但就財務面而言，庫克領導的蘋果可說是意氣風發，營收履次破記錄。但是，庫克也被批評太依賴Phone，而沒有足夠的創新精神。此外，庫克也吸引了各陣營的攻擊，保守派不滿他對移民、種族平等和同性戀權利的看法，而自由派則攻擊他利用法律漏洞避稅。