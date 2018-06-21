親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

影／韓航董娘飆罵司機影片曝光 獅吼威力不下其女

成大高材生為追陸女寧願送便當？校方：根本不是成大人

CEO排名從53掉到96 庫克為何不再受蘋果員工歡迎？

2018-06-21 13:41聯合新聞網 綜合報導

蘋果執行長庫克在一份美國CEO排名中，從去年的53名跌落到今年的96名。 美聯社
蘋果執行長庫克在一份美國CEO排名中，從去年的53名跌落到今年的96名。 美聯社
分享

根據美國科技部落客AppleInsider網站報導，今年在美國職場評價社群網站Glassdoor中，網友對蘋果執行長庫克(Tim Cook)的評價排名直線滑落，從去年的53名掉到今年的96名，是上榜的CEO中跌幅最大的人。

Glassdoor在接受網路媒體《商業內幕》（Business Insider）訪問時指出，根據蘋果員工的匿名評價顯示，庫克高壓的管理風格、加上嚴格的命令和惡名昭彰的保密文化，都是讓他排名直落的原因。此外，蘋果工程師和設計師經常加班，即使假日也經常被迫參加電話會議，讓員工心生抱怨。

蘋果很重視保密，以防止產品機密外洩，但蘋果員工抱怨公司保密過頭，有時連員工在產品發佈前，對自己正在開發的產品都只能擁有片斷資訊，而沒有全面的了解。

雖然庫克今年的CEO排名大幅滑落，但他在評論中仍獲得91%員工評論的認可，這也是他能進入Glassdoor百大排名的原因。不過對比庫克在2016年獲得96%的評論認可，高居CEO排名第8，顯示員工不滿情緒有升高的趨勢。

但就財務面而言，庫克領導的蘋果可說是意氣風發，營收履次破記錄。但是，庫克也被批評太依賴Phone，而沒有足夠的創新精神。此外，庫克也吸引了各陣營的攻擊，保守派不滿他對移民、種族平等和同性戀權利的看法，而自由派則攻擊他利用法律漏洞避稅。

蘋果庫克加班營收

相關新聞

美國國會仍有意見 新國防預算法案加入中興出口限制制裁條文

2018-06-21 12:06

遠傳EMMA行動平台 上百家企業導入

2018-06-20 20:17

世足賽轉播權 NCC：商業行為不會介入

2018-06-20 17:08

IMD數位競爭力評比 台灣排全球第16亞太第5

2018-06-20 11:47

解密科技寶藏 集結17個技術團隊讓民眾免費玩科技

2018-06-20 11:07

中美貿易關係緊張波及新品？蘋果：積極處理兩地互動模式

2018-06-20 08:40

ITC認為蘋果至少侵害高通一項專利 部分iPhone恐將禁售

2018-06-19 13:57

5.5億美元投資京東 Google成618購物節最大「買家」

2018-06-19 13:54

亞馬遜收購Whole Foods帶動電商跟進… 最大得利者是它

2018-06-19 13:53

一日球迷看這裡！Siri幫你惡補各種世足賽事資訊

2018-06-18 19:01

三星計畫在2020年實現於美國、歐洲及中國境內使用100%綠能

2018-06-18 17:07

路透：中國改用搜尋引擎對台網攻 成功率上升

2018-06-17 18:57

與亞馬遜對抗 傳微軟也開始研發無人商店相關技術

2018-06-15 11:09

Google將於今年底在迦納成立非洲第一座人工智慧研究中心

2018-06-15 10:25

轉向開放架構將使Cisco擁抱更多合作發展機會

2018-06-14 14:12

超迷你！Intel新晶片僅鉛筆橡皮頭般大小 量子位運算佈署更彈性

2018-06-14 10:18

MacBook Pro硬體有問題 蘋果：部分需換主機板

2018-06-13 22:52

Cisco如何用網路力量讓城市變得更加「聰明」、讓威士忌釀得更香淳？

2018-06-13 16:29

Cisco認為未來人工智慧、虛擬視覺將使線上會議更有效率、簡單

2018-06-13 16:28

Intel透露旗下獨立顯示卡產品將於2020年問世

2018-06-13 10:07

終於可完成交易 法院裁定AT&T收購時代華納不構成壟斷

2018-06-13 10:05

Cisco宣布旗下老牌網路佈署平台DNA Center將走向開放架構

2018-06-13 09:01

宏達電VR揮軍娛樂影視 鎖定3大方向

2018-06-12 20:26

網路攻擊將跨入人工智慧對抗階段？ Cisco：其實沒那麼理想

2018-06-12 19:34

未來列為發展重點技術 Cisco將對區塊鏈應用有更具體看法

2018-06-12 19:33

宏達電拓展VR 內容多管齊下

2018-06-12 19:20

HTC虛擬實境內容中心 推出扭蛋VR體動能遊戲戽斗袋鼠

2018-06-12 14:47

Cisco不僅致力讓網路變得「簡單」 更希望用網路力量推動更大改革

2018-06-12 14:18

MasterCard、VISA攜手恩智浦 讓物聯網設備也能安全當行動錢包

2018-06-12 14:12

宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

2018-06-11 22:58

通傳會聯手經濟部 公布資安認證

2018-06-11 18:49

曾與蘋果合作電源管理晶片 Dialog可能將被Synaptics收購

2018-06-10 16:43

中興遭美國商務部下達禁令將以額外10億美元罰款和解

2018-06-09 08:56

Google公布7項技術發展原則 強調與政府機構合作將更加謹慎

2018-06-09 08:27

查完臉書與中國企業關係 傳美國會劍指谷歌推特

2018-06-08 15:35

是否與華為分享資料 美議員要求Alphabet說明

2018-06-08 12:35

谷歌公布人工智慧原則 承諾不用於武器

2018-06-08 11:35

陸推出「快遞擎天柱」 宣告正式進入無人時代

2018-06-07 18:39

台歐盟力推5G 2021年啟動第2個7年計畫

2018-06-07 13:27
看更多

熱門文章

HTC有夠雷？受潮報價太貴不想修 寄回後好手機變壞手機

2018-06-20 15:16

世足賽轉播權 NCC：商業行為不會介入

2018-06-20 17:08

今年新iPhone 提前啟動備貨

2018-06-20 14:38

iPhone今年新3款 傳Plus機種受歡迎

2018-06-21 11:24

CEO排名從53掉到96 庫克為何不再受蘋果員工歡迎？

2018-06-21 13:41

遠傳EMMA行動平台 上百家企業導入

2018-06-20 20:17

OPPO今在巴黎發表旗艦機Find X 聯名推出藍寶堅尼版

2018-06-20 16:37

用戶破10億！ IG推新影音平台尬YouTube

2018-06-21 11:50

6人同乘也OK！優步大車預約服務「uberXL」登台

2018-06-21 13:04

臉書訂閱制來了！社團管理員可收取「社費」提供獨家會員內容

2018-06-21 11:34

三星也計畫投入自主GPU設計 將在處理器競爭取得更大優勢

2018-06-21 12:35

縮減進站時間、查驗逃票 北京地鐵計畫年底前導入人臉辨識系統

2018-06-21 12:46

美國國會仍有意見 新國防預算法案加入中興出口限制制裁條文

2018-06-21 12:06

人工智慧助力 NVIDIA讓一般影片可隨時轉為480fps慢動作表現

2018-06-21 12:31

亞馬遜Hub貨櫃服務 讓網路購物收貨更方便

2018-06-21 12:51

蘋果App Store遭指控涉及壟斷 若敗訴恐面臨運作模式改變

2018-06-21 11:47

Instagram每月活躍用戶破10億 藉全新服務IGTV吸引更多使用黏著

2018-06-21 11:57

畢書盡化身黑暗妖精 天堂M週末將送百萬好禮

2018-06-20 20:46

曜越水冷電競 台南開二代店

2018-06-20 14:38

日政府爭2025世博會主辦權 邀皮卡丘當最萌吸票機

2018-06-21 13:31

攜手更多合作夥伴 BlackBerry QNX車載系統應用超過1.2億輛

2018-06-21 12:34

萬豪酒店新玩具 與亞馬遜合作讓旅客「開口」即可享服務

2018-06-21 12:39

迎戰YouTube Instagram推加長影片功能

2018-06-21 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top