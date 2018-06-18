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日航、全日空屈服改列「中國台灣」 外交部嚴正抗議

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

一日球迷看這裡！Siri幫你惡補各種世足賽事資訊

2018-06-18 19:01聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

世足賽開打，不論你是平時就關注各種國際運動賽事的熱血運動迷，還是四年一度跟著看熱鬧的世足期間限定球迷，透過各種Apple裝置與服務都能輕鬆得到世界盃各種最新資訊。

透過Siri可以回答比分、賽程、排名與隊伍名單等問題。記者黃筱晴／攝影
透過Siri可以回答比分、賽程、排名與隊伍名單等問題。記者黃筱晴／攝影
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透過Siri，你可以隨時提出賽程、比分、排名與隊伍名單等問題。像是「下一場世足賽是何時？」、「世足賽A組有哪些隊伍？」、「冰島隊有哪些選手？」Siri都可以迅速幫你列出詳盡的資料，即使是一日球迷也能迅速惡補各種足球知識，不管是看門道還是看熱鬧都能更盡興。

另外，App Store的編輯人員將全月介紹足球明星喜愛的App和遊戲、指導如何拍攝完美足球照片，以及如何充分利用社群媒體來獲得足球賽事資訊。App Store還有多款不容錯過的足球相關App和遊戲，幫助球迷獲得更深入的體驗，其中包括 ELTA TV和MOD等官方轉播App，以及「FIFA足球：FIFA World Cup」和「PES 2018」等遊戲。

而Apple Music也提供了32個參賽國家的播放列表，收錄當地隊伍所選出的熱門藝人歌曲。想要與世界同步收聽各類運動廣播節目，Apple Podcast也有多種選擇，使用者可收聽如Jetty的「Game of our Lives」以及Gimlet的「We Came to Win」等談論足球場外軼事的節目，以及傳統、經典的運動podcast節目如「Men in Blazers」。

球迷還可以透過全新的足球主題圖案，包括動畫貼紙、標籤和包含自訂文字的海報來製作Clips影片，在社群軟體上用更酷炫的方式展現對足球的熱愛。

球迷還可以使用Clips創作內容，分享對足球的熱愛。圖／蘋果提供
球迷還可以使用Clips創作內容，分享對足球的熱愛。圖／蘋果提供
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球迷可透過App Store探索精選足球App和遊戲，盡情享受比賽帶來的樂趣。圖...
球迷可透過App Store探索精選足球App和遊戲，盡情享受比賽帶來的樂趣。圖／蘋果提供
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足球Siri社群媒體iPhone世足賽
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