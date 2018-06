一日球迷看這裡!Siri幫你惡補各種世足賽事資訊

2018-06-18 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



世足賽開打,不論你是平時就關注各種國際運動賽事的熱血運動迷,還是四年一度跟著看熱鬧的世足期間限定球迷,透過各種Apple裝置與服務都能輕鬆得到世界盃各種最新資訊。

透過Siri可以回答比分、賽程、排名與隊伍名單等問題。記者黃筱晴/攝影 分享 facebook

透過Siri,你可以隨時提出賽程、比分、排名與隊伍名單等問題。像是「下一場世足賽是何時?」、「世足賽A組有哪些隊伍?」、「冰島隊有哪些選手?」Siri都可以迅速幫你列出詳盡的資料,即使是一日球迷也能迅速惡補各種足球知識,不管是看門道還是看熱鬧都能更盡興。

另外,App Store的編輯人員將全月介紹足球明星喜愛的App和遊戲、指導如何拍攝完美足球照片,以及如何充分利用社群媒體來獲得足球賽事資訊。App Store還有多款不容錯過的足球相關App和遊戲,幫助球迷獲得更深入的體驗,其中包括 ELTA TV和MOD等官方轉播App,以及「FIFA足球:FIFA World Cup」和「PES 2018」等遊戲。

而Apple Music也提供了32個參賽國家的播放列表,收錄當地隊伍所選出的熱門藝人歌曲。想要與世界同步收聽各類運動廣播節目,Apple Podcast也有多種選擇,使用者可收聽如Jetty的「Game of our Lives」以及Gimlet的「We Came to Win」等談論足球場外軼事的節目,以及傳統、經典的運動podcast節目如「Men in Blazers」。