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Cisco宣布旗下老牌網路佈署平台DNA Center將走向開放架構

2018-06-13 09:01楊又肇

在Cisco Live!第二天活動中，Cisco呼應第一天說明將持續擁抱開放架構的作法，宣布讓旗下推行許久的DNA Center技術解決方案成為開放平台架構。

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將原本針對特定網路佈署應用打造的DNA Center技術解決方案，在成為開放平台架構之後，意味開發者、工程人員將能夠容易在各種網路平台上佈署服務，並且調整、控管網路使用模式，預期將能進一步增加網路佈署彈性，同時也能更輕易套用在各種使用情境。

不過，雖然強調採用開放平台架構化，並不代表Cisco將在使網路服務串接、管理捨棄安全考量，從基礎架構層面來看，網路服務端底層依然維持既有安全機制。同時，藉由開放平台架構發展，意味將能吸引更多使用族群，亦即代表將能有更多人力資源協助及早發現平台結構問題，並且能有更多資源協助修正各類漏洞。

加上Cisco持續擴展DevNet計畫，同時也能讓更工程技術人員在撰寫服務內容時，連帶確認系統串接過程是否產生問題，因此選擇將DNA Center技術解決方案轉向開放平台架構發展，實際上鎖能帶來優勢明顯較多。

而藉由開放平台架構設計，將使網路服務佈署彈性更大，同時能以更快效率運作，藉此發揮更高使用成效，進而推動服務創新成長。

目前包含IBM、Presidio、HCL、LiveAction、Micro Focus、service now、Logicalis、accenture、dimention data、wipro、world wide technology、conscia在內15家廠商都已經加入Cisco此項開放架構平台，Cisco預計將在今年夏季正式對外開放此開放平台架構設計。

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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