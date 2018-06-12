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網路攻擊將跨入人工智慧對抗階段？ Cisco：其實沒那麼理想

2018-06-12 19:34楊又肇

現階段不少網路服務佈署都已經開始導入人工智慧技術應用，例如針對實際使用需求自動調整網路頻寬與資料吞吐量規模，是否也意味未來網路攻防準備進入應用人工智慧的對抗模式？

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根據Cisco資深技術總監Craig Williams的看法認為，現階段的人工智慧其實還沒有「神」到那種地步，不少對於人工智慧技術應用的敘述多少有些過度包裝，強調目前人工智慧技術說穿了仍然只是效率較好的運算模式，甚至還無法稱得上「智慧」。

Craig Williams表示，基本上若要做到稱得上「夠好」的人工智慧系統，免不了還是要取得多數有用的數據資料，並且透過機器學習等方式讓系統完成「訓練」，但以現階段的人工智慧技術演進成果來看，扣除掉過度包裝的效果之外，其實人工智慧技術目前所帶來的演進就是協助使用者省略過往必須重複執行操作，讓使用者能在操作過程節省絕大多數的時間損耗。

而回到利用人工智慧技術作為攻擊，Craig Williams認為在沒有充足有用數據支撐之下，多數攻擊並不會採用此類方式進行攻擊，反而是會嘗試尋求人力疏忽或是編寫程式過程產生漏洞，進而以此發動攻擊。另一方面，若是藉由人工智慧進行機器學習般的攻擊，其實採用一般DDoS攻擊模式可能還比較有實質效益，但通常此類供模式也已經很容易就能被阻擋，因此自然也不太會有採取此類模式的攻擊。

但未來是否會有更多類似模擬人類行為的攻擊模式產生，Craig Williams則認為或許有此方面的可能，但若是完全模擬人類型為進行攻擊的話，以Cisco現有技術其實也有相對應的防護措施，因此現階段其實並不會過度擔心藉由人工智慧技術發動的攻擊模式，反而更應該擔心透過未知技術所發動攻擊。

至於針對目前企業常見的漏洞攻擊問題，Cisco安全建議服務總監Sean Mason則表示一般企業經常面臨的攻擊情況通常分為已知漏洞，以及未知的攻擊模式。對於Cisco而言，針對已知漏洞問題提供合適的解決方案其實是相對簡單的方式，最大困難則是語合作夥伴一同面臨未知的攻擊模式，因此Cisco本身也藉由各類佈署感知元件偵測各類攻擊模式，透過研究分析了解當前攻擊模式所採用技術，並且設法提出相對應的解決方案。

若以Cisco在攻擊防護的立場與Norton、趨勢科技所提供服務作比較的話，Sean Mason認為兩者確實有相似之處，但其實也有從硬體出發、配合軟體解決漏洞問題，以及從軟體出發、配合硬體改善攻擊防護效果的差別，以目前Cisco在網路攻擊對應解決方案部分，除了透過硬體層級的根本防護之外，在軟體定義的防護效果也因應攻擊模式的改變持續成長，並且強調與合作夥伴共同面對各類未知攻擊的信念。

機器學習網路攻擊人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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