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未來列為發展重點技術 Cisco將對區塊鏈應用有更具體看法

2018-06-12 19:33楊又肇

對於目前市場廣泛討論的區塊鏈技術，Csico表示本身也有相當大的興趣，未來也預期會廣泛應用旗下網路相關解決方案。

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就Cisco全球戰略創新部門副總裁Maciej Kranz等人接受訪談時表示，Cisco本身不僅局限於網路通訊技術發展，同時本身也會持續關注各類網路科技趨勢進行投資，甚至對外收購技術擴大本身市場發展能力，例如針對人工智慧應用發展，便在今年初收購商用智慧新創公司Accompany，而更早之前也未了網路佈署服務應用收購AppDynamics，去年底也宣布收購Cmpute.io，藉此強化本身雲端服務平台發展能力。

對於未來市場發展部分，Cisco目前更著重於物聯網、智慧城市、工業自動化，乃至於自駕車等趨勢發展，因此本身對於此方面技術投資也並未停下腳步，例如在自駕車投資方面便宣布與現代汽車合作，預計在2019年推動自駕車應用解決方案，同時在物聯網應用方面也藉由本身網通技術擴展智慧家庭、工業自動化，乃至於擴展到整個智慧城市佈署，並且銜接未來將會普及的自駕車、交通流量控管等應用。

Cisco全球戰略創新部門副總裁Maciej Kranz (中間)等人
Cisco全球戰略創新部門副總裁Maciej Kranz (中間)等人
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而對於目前被市場視為發展重點的區塊鏈技術，同樣也會是Cisco未來著重發展項目之一，甚至目前也有專職團隊針對此方面技術進行研究，並且思考如何融入Cisco本身解決方案，讓更多合作夥伴能藉由區塊鏈技術創造多元憑證代碼化、更快數位交易應用，並且藉由區塊鏈技術確認供應鏈、物聯網運作正常。

不過，目前Cisco目前對於區塊鏈技術應用暫時還沒有具體明確方案，但透露接下來不久後將會有更具體消息透露。

區塊鏈技術物聯網區塊鏈

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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