親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
蘋果WWDC大會
通訊世界
Computex 2018
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

iPhone SE2傳6月15日蘋果官網開賣 售價1.7萬元

MasterCard、VISA攜手恩智浦 讓物聯網設備也能安全當行動錢包

2018-06-12 14:12楊又肇

MasterCard、VISA稍早宣布將與恩智浦合作，預計採用基於恩智浦旗下2GO平台 (Secure Service 2GO Platform)打造的mWallet 2GO安全服務，讓使用者能藉由簡單、安全的方式進行交易，並且可應用於手機、手錶等物聯網裝置，例如萬寶龍便在旗下TWIN智慧錶帶採用基於mWallet 2GO的行動錢包解決方案。

分享

2GO平台分別採用近距離無線通訊 (Near Field Communications；NFC)、安全元件 (Secure Element；SE)、NFC中介軟體，以及包含SE JavaCard作業系統、SE應用程式、安全元件管理服務 (Secure Element Management Service；SEMS)、錢包應用程式及軟體開發工具 (Software Development Kit；SDK)、錢包伺服器，並且與MasterCard數位支援服務 (Mastercard Digital Enablement Service；MDES)與VISA代碼服務 (Visa Token Service；VTS)憑證化 (tokenization)平台串接。

如此一來，即可向OEM廠商提供預先完成認證與系統驗證的解決方案，亦即硬體設備廠商僅需直接採用此項解決方案即可完成具備行動錢包功能的應用產品。

恩智浦此項整合MIFARE技術的安全服務2GO平台，最早是在今年2越推出，並且與Google Pay合作應用於拉斯維加斯單軌電車公司 (Las Vegas Monorail)通勤系統的電子票券模擬服務，讓使用者能直接藉由支援NFC與Android Pay的手機，透過線上服務購買數位票券，即可透過手機感應通行進站搭乘車輛。

而此次與MasterCard、VISA合作，則可讓更多智慧穿戴裝置、物聯網設備可藉由2GO平台安全地完成感應支付，讓更多行動支付應用變得更加方便。

分享

物聯網恩智浦行動錢包NFC智慧穿戴

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Cisco不僅致力讓網路變得「簡單」 更希望用網路力量推動更大改革

2018-06-12 14:18

宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

2018-06-11 22:58

通傳會聯手經濟部 公布資安認證

2018-06-11 18:49

曾與蘋果合作電源管理晶片 Dialog可能將被Synaptics收購

2018-06-10 16:43

中興遭美國商務部下達禁令將以額外10億美元罰款和解

2018-06-09 08:56

Google公布7項技術發展原則 強調與政府機構合作將更加謹慎

2018-06-09 08:27

查完臉書與中國企業關係 傳美國會劍指谷歌推特

2018-06-08 15:35

是否與華為分享資料 美議員要求Alphabet說明

2018-06-08 12:35

谷歌公布人工智慧原則 承諾不用於武器

2018-06-08 11:35

陸推出「快遞擎天柱」 宣告正式進入無人時代

2018-06-07 18:39

台歐盟力推5G 2021年啟動第2個7年計畫

2018-06-07 13:27

酷似潛水艇 微軟在蘇格蘭外海部署海底數據中心

2018-06-06 22:54

2018柏林lFA 8月31日開展 宏碁爭取商機

2018-06-06 21:03

賴清德出席InnoVEX 籲打造數位國家

2018-06-06 20:37

Samsung NEXT覓新創團隊 先問潛在市場多大

2018-06-06 17:38

Gartner：2022年有過半AI技術尚未成熟

2018-06-06 16:42

AI披白袍！Google訓練AI檢查眼睛病變、癌轉移

2018-06-06 16:02

台北電腦展新創特展 聚焦5大應用

2018-06-06 13:29

蘋果執行長庫克：我並不政治 未來無意從政

2018-06-05 19:32

NVIDIA揭曉結合Xavier超級電腦的Jetson開發平台 推動機器人應用

2018-06-04 21:43

鎖定入門玩家 華碩再次強調TUF Gaming遊戲品牌定位與認證

2018-06-04 18:23

藉預先運算加快使用速度 Arm再重申裝置端的深度學習帶動效益

2018-06-04 17:57

NVIDIA宣布與科技部展開新合作計畫 擴大推動台灣人工智慧技術成長

2018-06-04 17:55

微軟計畫以2億美元收購全球最大軟體開源編碼托管平台GitHub

2018-06-04 17:54

台灣東芝攜手6夥伴 展示高效硬碟

2018-06-04 14:31

COMPUTEX明天登場 台廠AIoT新品競出

2018-06-04 14:31

首席科學家李飛飛曾建議Google公開與美國軍方合作協議

2018-06-04 07:49

比特大陸創辦人 傳訪台積電、力晶

2018-06-04 01:10

聖約翰科大聯手麗暘科技 引入AI長照機器人

2018-06-03 23:43

蘋果計畫進軍音樂出版市場 將透過Apple Music培育潛力股創作歌手

2018-06-03 07:12

因應5G連網運算、沉浸體驗需求 Arm推出三款全新處理器架構設計

2018-06-03 07:08

Google搜尋進化 可預約健身房

2018-06-02 00:04

谷歌Files Go中國上市 重返中國再跨步

2018-05-31 21:55

前雅虎大陸總裁：我至今不懂區塊鏈 覺得自己像白痴

2018-05-30 19:55

宏達電AI助攻！腦瘤手術成功率更高 最快明年採用

2018-05-30 16:35

加深台灣合作 NVIDIA認為GPU加速運算成為延展摩爾定律主要模式

2018-05-30 13:53

不需要筆電！Twitter CEO自曝：工作全靠手機搞定

2018-05-30 12:00

宏碁攻電競 鋪天蓋地

2018-05-30 01:57

宏達電出手 推全新AI平台

2018-05-29 23:27
看更多

熱門文章

iPhone SE2傳6月15日蘋果官網開賣 售價1.7萬元

2018-06-12 13:49

觀點／蘋果若全面捨棄支援OpenGL 或許將產生更大影響

2018-06-11 17:49

蔡明忠看499之亂：願上天憐憫、別再來了

2018-06-12 10:48

宏碁智慧佛珠 站穩宗教商機

2018-06-11 14:36

OPPO旗艦種Find X重新回歸 預告最新黑科技

2018-06-11 16:21

有片／沒有端哥做不到的！李四端成小奶狗 反差萌Q爆

2018-06-11 18:20

vivo NEX將鎖定5項「黑科技」 加入22.5W快充但這功能縮水了

2018-06-11 17:21

與聯發科對抗入門機種市場 高通傳針對Android Go推出新款處理器

2018-06-11 17:24

世足全賽事 獨家在中華電信MOD

2018-06-11 21:40

E3／微軟宣布多款經典遊戲續作、新作 預告著手打造Xbox新機

2018-06-11 17:17

蟻人來台！ 兩部漫威電影iTunes特價中

2018-06-11 16:23

蘋果禁止加密貨幣挖礦app 避免電池消耗及過熱

2018-06-12 07:56

LG 一奈米4K電視 4種4K HDR技術 專業區域控光 體驗會

2018-06-11 17:29

E3／Bethesda揭曉《上古卷軸》、《異塵餘生》等新作消息

2018-06-11 17:47

宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

2018-06-11 22:58

Moto G6 Plus、Moto G6登台 並未連帶引進入門機種Moto E5系列

2018-06-11 17:32

三星攜手金色三麥 用高畫質電視爽看世足賽事

2018-06-11 17:52

「三國志」之爭 光榮告真好玩侵害商標不起訴

2018-06-12 11:33

遠傳行動帳單超環保 年減18座101高的紙張

2018-06-11 15:39

「超越人眼所及」的雙鏡頭旗艦機 Xperia XZ2 Premium14日登台

2018-06-12 14:21

通傳會聯手經濟部 公布資安認證

2018-06-11 18:49

Canon最聰明的閃光燈Speedlite 470EX-AI登台銷售

2018-06-12 14:03

Cisco不僅致力讓網路變得「簡單」 更希望用網路力量推動更大改革

2018-06-12 14:18

NCC經濟部推物聯網資安驗證 公布標準規範

2018-06-11 18:15

E3／傑克船長現身《王國之心3》、重製《惡靈古堡2》 Sony揭新作

2018-06-12 13:58

影／電信499之亂　 蔡明忠：是慘案

2018-06-12 13:10

E3／《舞力全開2019》開場、《刺客教條》重返 Ubisoft多款新作亮相

2018-06-12 13:44

E3／《FF XIV》跨界合作《魔物獵人 世界》 Square Enix揭曉新作

2018-06-12 13:29

499幫忙 蔡明忠：今年4G滲透率將驚人成長

2018-06-12 14:08

MasterCard、VISA攜手恩智浦 讓物聯網設備也能安全當行動錢包

2018-06-12 14:12

國際先端無人機創新論壇 迎向無人機AI新世代

2018-06-11 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top