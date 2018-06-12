MasterCard、VISA攜手恩智浦 讓物聯網設備也能安全當行動錢包

MasterCard、VISA稍早宣布將與恩智浦合作，預計採用基於恩智浦旗下2GO平台 (Secure Service 2GO Platform)打造的mWallet 2GO安全服務，讓使用者能藉由簡單、安全的方式進行交易，並且可應用於手機、手錶等物聯網裝置，例如萬寶龍便在旗下TWIN智慧錶帶採用基於mWallet 2GO的行動錢包解決方案。

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2GO平台分別採用近距離無線通訊 (Near Field Communications；NFC)、安全元件 (Secure Element；SE)、NFC中介軟體，以及包含SE JavaCard作業系統、SE應用程式、安全元件管理服務 (Secure Element Management Service；SEMS)、錢包應用程式及軟體開發工具 (Software Development Kit；SDK)、錢包伺服器，並且與MasterCard數位支援服務 (Mastercard Digital Enablement Service；MDES)與VISA代碼服務 (Visa Token Service；VTS)憑證化 (tokenization)平台串接。

如此一來，即可向OEM廠商提供預先完成認證與系統驗證的解決方案，亦即硬體設備廠商僅需直接採用此項解決方案即可完成具備行動錢包功能的應用產品。

恩智浦此項整合MIFARE技術的安全服務2GO平台，最早是在今年2越推出，並且與Google Pay合作應用於拉斯維加斯單軌電車公司 (Las Vegas Monorail)通勤系統的電子票券模擬服務，讓使用者能直接藉由支援NFC與Android Pay的手機，透過線上服務購買數位票券，即可透過手機感應通行進站搭乘車輛。

而此次與MasterCard、VISA合作，則可讓更多智慧穿戴裝置、物聯網設備可藉由2GO平台安全地完成感應支付，讓更多行動支付應用變得更加方便。