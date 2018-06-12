親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
蘋果WWDC大會
通訊世界
Computex 2018
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

iPhone SE2傳6月15日蘋果官網開賣 售價1.7萬元

Cisco不僅致力讓網路變得「簡單」 更希望用網路力量推動更大改革

2018-06-12 14:18楊又肇

就Cisco的立場來看，認為網路的連結帶來創新，進而創造各種發展機會，而從過去有線網路到目前藉由手機連接許多內容的使用情況，Cisco更是在過去34年來始終致力於如何讓網路連結變得更加流暢，藉此以更有效率連網方式推動各類服務成長。

Cisco董事長暨執行長Chunk Robbins
Cisco董事長暨執行長Chunk Robbins
分享

就Cisco董事長暨執行長Chunk Robbins表示，目前我們正處於高度密集連網的世界，幾乎所有事物都是藉由網路連接，同時在5G連網技術即將在2020年普及之前，預期網路連接架構將會往更複雜情況發展，而Cisco認為協助創造更好的網路連接能力，將有助於推動更大改革發展。

Chunk Robbins說明，公有雲的出現改變了過往網路連接模式，除了帶來更大儲存容量與更快網路服務操作反應速度，同時也帶來更大的隱私問題，進而開始讓網路結構進一步區分私有雲、混合雲等設計，同時過往以硬體導向的網路結構設計，也逐漸轉向藉由軟體導向、以可程化形式提供更具佈署彈性的網路結構發展，藉此因應使用需求作更即時的動態調整，並且讓所有雲端資料能有更高度隱私防護效果。

隨著網路需求持續發展，未來網路型態也勢必有所改變，其中包含結合多重網路結構、重新改變連網型態、挖掘資料價值、更加重視安全，並且創造有意義的使用體驗，藉此產生全新改革力量。

當前的網路架構將以隱私資訊為核心，對外以360度連接各類網路資源、服務
當前的網路架構將以隱私資訊為核心，對外以360度連接各類網路資源、服務
分享

未來網路發展將會持續朝向多重架構、重新創造、挖掘資料價值、以安全為基礎、重視有意...
未來網路發展將會持續朝向多重架構、重新創造、挖掘資料價值、以安全為基礎、重視有意義體驗
分享

因此，Chunk Robbins認為去年10月宣布與Google Cloud合作意義重大，並且陸續加入Google開源提供使用的自動佈署、擴展及管理網路服務容器系統Kubernetes，並且讓開發者在Google Cloud及Cisco旗下雲端服務佈署內容維持相同體驗，讓開發者能更著重於服務內容，而無需在不同雲端架構調整費心。在此次Cisco Live!活動中，Chunk Robbins也與Google Cloud負責人Diane Greene說明未來雙方將如何合作推動更多網路服務成長，甚至藉由網路力量讓人工智慧技術蓬勃發展。

而在接下來的合作中，Cisco旗下混合雲平台將會在今年下半年內完全相容Google Cloud雲端服務，此外Cisco旗下WebEx線上會議服務也將相容Google Calendar功能，讓使用者能更輕易地透過Google Calendar建立線上會議，並且透過Webex完成線上多人討論事宜。

至於更具體的合作細節，Chunk Robbins則是語帶保留地透露，更多細節將會在今年7月間於舊金山舉辦的GCP NEXT 2018活動間說明。

Cisco在2017年10月宣布與Google Cloud合作，後續更陸續加入多...
Cisco在2017年10月宣布與Google Cloud合作，後續更陸續加入多項服務整合
分享

在未來除了持續銜接更多網路連接技術，並且迎接5G連網應用之外，Cisco表示未來將更加著重自動化、安全，以及旗下DNA Center技術解決方案發展，藉此讓網路運作變得更具「智慧」，同時可銜接工業物聯網、邊緣運算等應用。

Chunk Robbins以Cisco與洛杉磯兒童醫院合作案例說明，由於醫院內有許多設備必須透過連網運作，同時在醫院營運過程也必須面臨許多病患資料被存取使用，但這些數據必須被妥善保護，因此如何讓特定單位在維持連網流暢情況下限制僅能取用指定數據內容，並且確保數據隱私不被竊取，背後的網路運作系統規劃其實比想像中複雜，而Cisco正是希望能以簡單方式改善此類複雜網路連接問題，讓網路連接應用可以變得更加簡單。

目前Cisco內部已經設置三名體驗長職務，主要負責協助針對不同用戶使用體驗作最佳化調整，同時旗下自2014年啟用的DevNet計畫至今也已經累積超過50萬名註冊會員加入，期望藉由開源架構與各類API讓網路服務串接變得更加容易，使工程人員可以省去煩惱不同網路服務平台如何銜接的問題，藉此簡化整體設計流程，讓網路創新變得簡單，進而讓DevNet計畫能有更大影響力。

藉由去年在波多黎各發生風災，立即迅速協助重建網路通訊，讓人員聯繫、各類物資進駐變得更加容易的情況為例，Chunk Robbins強調Cisco的優勢在於讓網路佈署變得簡單、提供穩固連結能力，同時因應市場趨勢提供高度調整彈性，並且確保在各類網路攻擊間維持安全，未來也將持續精進網路連接技術發展，並且以此串連更多人。

分享

分享

Cisco過去曾設定以旗下服務資源連接超過10億人的目標，如今這項目標應該可以有...
Cisco過去曾設定以旗下服務資源連接超過10億人的目標，如今這項目標應該可以有更大成長
分享

物聯網人工智慧網路攻擊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

MasterCard、VISA攜手恩智浦 讓物聯網設備也能安全當行動錢包

2018-06-12 14:12

宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

2018-06-11 22:58

通傳會聯手經濟部 公布資安認證

2018-06-11 18:49

曾與蘋果合作電源管理晶片 Dialog可能將被Synaptics收購

2018-06-10 16:43

中興遭美國商務部下達禁令將以額外10億美元罰款和解

2018-06-09 08:56

Google公布7項技術發展原則 強調與政府機構合作將更加謹慎

2018-06-09 08:27

查完臉書與中國企業關係 傳美國會劍指谷歌推特

2018-06-08 15:35

是否與華為分享資料 美議員要求Alphabet說明

2018-06-08 12:35

谷歌公布人工智慧原則 承諾不用於武器

2018-06-08 11:35

陸推出「快遞擎天柱」 宣告正式進入無人時代

2018-06-07 18:39

台歐盟力推5G 2021年啟動第2個7年計畫

2018-06-07 13:27

酷似潛水艇 微軟在蘇格蘭外海部署海底數據中心

2018-06-06 22:54

2018柏林lFA 8月31日開展 宏碁爭取商機

2018-06-06 21:03

賴清德出席InnoVEX 籲打造數位國家

2018-06-06 20:37

Samsung NEXT覓新創團隊 先問潛在市場多大

2018-06-06 17:38

Gartner：2022年有過半AI技術尚未成熟

2018-06-06 16:42

AI披白袍！Google訓練AI檢查眼睛病變、癌轉移

2018-06-06 16:02

台北電腦展新創特展 聚焦5大應用

2018-06-06 13:29

蘋果執行長庫克：我並不政治 未來無意從政

2018-06-05 19:32

NVIDIA揭曉結合Xavier超級電腦的Jetson開發平台 推動機器人應用

2018-06-04 21:43

鎖定入門玩家 華碩再次強調TUF Gaming遊戲品牌定位與認證

2018-06-04 18:23

藉預先運算加快使用速度 Arm再重申裝置端的深度學習帶動效益

2018-06-04 17:57

NVIDIA宣布與科技部展開新合作計畫 擴大推動台灣人工智慧技術成長

2018-06-04 17:55

微軟計畫以2億美元收購全球最大軟體開源編碼托管平台GitHub

2018-06-04 17:54

台灣東芝攜手6夥伴 展示高效硬碟

2018-06-04 14:31

COMPUTEX明天登場 台廠AIoT新品競出

2018-06-04 14:31

首席科學家李飛飛曾建議Google公開與美國軍方合作協議

2018-06-04 07:49

比特大陸創辦人 傳訪台積電、力晶

2018-06-04 01:10

聖約翰科大聯手麗暘科技 引入AI長照機器人

2018-06-03 23:43

蘋果計畫進軍音樂出版市場 將透過Apple Music培育潛力股創作歌手

2018-06-03 07:12

因應5G連網運算、沉浸體驗需求 Arm推出三款全新處理器架構設計

2018-06-03 07:08

Google搜尋進化 可預約健身房

2018-06-02 00:04

谷歌Files Go中國上市 重返中國再跨步

2018-05-31 21:55

前雅虎大陸總裁：我至今不懂區塊鏈 覺得自己像白痴

2018-05-30 19:55

宏達電AI助攻！腦瘤手術成功率更高 最快明年採用

2018-05-30 16:35

加深台灣合作 NVIDIA認為GPU加速運算成為延展摩爾定律主要模式

2018-05-30 13:53

不需要筆電！Twitter CEO自曝：工作全靠手機搞定

2018-05-30 12:00

宏碁攻電競 鋪天蓋地

2018-05-30 01:57

宏達電出手 推全新AI平台

2018-05-29 23:27
看更多

熱門文章

iPhone SE2傳6月15日蘋果官網開賣 售價1.7萬元

2018-06-12 13:49

觀點／蘋果若全面捨棄支援OpenGL 或許將產生更大影響

2018-06-11 17:49

蔡明忠看499之亂：願上天憐憫、別再來了

2018-06-12 10:48

宏碁智慧佛珠 站穩宗教商機

2018-06-11 14:36

OPPO旗艦種Find X重新回歸 預告最新黑科技

2018-06-11 16:21

有片／沒有端哥做不到的！李四端成小奶狗 反差萌Q爆

2018-06-11 18:20

vivo NEX將鎖定5項「黑科技」 加入22.5W快充但這功能縮水了

2018-06-11 17:21

與聯發科對抗入門機種市場 高通傳針對Android Go推出新款處理器

2018-06-11 17:24

世足全賽事 獨家在中華電信MOD

2018-06-11 21:40

E3／微軟宣布多款經典遊戲續作、新作 預告著手打造Xbox新機

2018-06-11 17:17

蟻人來台！ 兩部漫威電影iTunes特價中

2018-06-11 16:23

蘋果禁止加密貨幣挖礦app 避免電池消耗及過熱

2018-06-12 07:56

LG 一奈米4K電視 4種4K HDR技術 專業區域控光 體驗會

2018-06-11 17:29

E3／Bethesda揭曉《上古卷軸》、《異塵餘生》等新作消息

2018-06-11 17:47

宏碁贊助英雄聯盟校際盃 清大獲大專冠軍

2018-06-11 22:58

Moto G6 Plus、Moto G6登台 並未連帶引進入門機種Moto E5系列

2018-06-11 17:32

三星攜手金色三麥 用高畫質電視爽看世足賽事

2018-06-11 17:52

「三國志」之爭 光榮告真好玩侵害商標不起訴

2018-06-12 11:33

遠傳行動帳單超環保 年減18座101高的紙張

2018-06-11 15:39

「超越人眼所及」的雙鏡頭旗艦機 Xperia XZ2 Premium14日登台

2018-06-12 14:21

通傳會聯手經濟部 公布資安認證

2018-06-11 18:49

Canon最聰明的閃光燈Speedlite 470EX-AI登台銷售

2018-06-12 14:03

Cisco不僅致力讓網路變得「簡單」 更希望用網路力量推動更大改革

2018-06-12 14:18

NCC經濟部推物聯網資安驗證 公布標準規範

2018-06-11 18:15

E3／傑克船長現身《王國之心3》、重製《惡靈古堡2》 Sony揭新作

2018-06-12 13:58

影／電信499之亂　 蔡明忠：是慘案

2018-06-12 13:10

E3／《舞力全開2019》開場、《刺客教條》重返 Ubisoft多款新作亮相

2018-06-12 13:44

E3／《FF XIV》跨界合作《魔物獵人 世界》 Square Enix揭曉新作

2018-06-12 13:29

499幫忙 蔡明忠：今年4G滲透率將驚人成長

2018-06-12 14:08

MasterCard、VISA攜手恩智浦 讓物聯網設備也能安全當行動錢包

2018-06-12 14:12

國際先端無人機創新論壇 迎向無人機AI新世代

2018-06-11 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top