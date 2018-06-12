Cisco不僅致力讓網路變得「簡單」 更希望用網路力量推動更大改革

就Cisco的立場來看，認為網路的連結帶來創新，進而創造各種發展機會，而從過去有線網路到目前藉由手機連接許多內容的使用情況，Cisco更是在過去34年來始終致力於如何讓網路連結變得更加流暢，藉此以更有效率連網方式推動各類服務成長。

Cisco董事長暨執行長Chunk Robbins 分享 facebook

就Cisco董事長暨執行長Chunk Robbins表示，目前我們正處於高度密集連網的世界，幾乎所有事物都是藉由網路連接，同時在5G連網技術即將在2020年普及之前，預期網路連接架構將會往更複雜情況發展，而Cisco認為協助創造更好的網路連接能力，將有助於推動更大改革發展。

Chunk Robbins說明，公有雲的出現改變了過往網路連接模式，除了帶來更大儲存容量與更快網路服務操作反應速度，同時也帶來更大的隱私問題，進而開始讓網路結構進一步區分私有雲、混合雲等設計，同時過往以硬體導向的網路結構設計，也逐漸轉向藉由軟體導向、以可程化形式提供更具佈署彈性的網路結構發展，藉此因應使用需求作更即時的動態調整，並且讓所有雲端資料能有更高度隱私防護效果。

隨著網路需求持續發展，未來網路型態也勢必有所改變，其中包含結合多重網路結構、重新改變連網型態、挖掘資料價值、更加重視安全，並且創造有意義的使用體驗，藉此產生全新改革力量。

當前的網路架構將以隱私資訊為核心，對外以360度連接各類網路資源、服務 分享 facebook

未來網路發展將會持續朝向多重架構、重新創造、挖掘資料價值、以安全為基礎、重視有意義體驗 分享 facebook

因此，Chunk Robbins認為去年10月宣布與Google Cloud合作意義重大，並且陸續加入Google開源提供使用的自動佈署、擴展及管理網路服務容器系統Kubernetes，並且讓開發者在Google Cloud及Cisco旗下雲端服務佈署內容維持相同體驗，讓開發者能更著重於服務內容，而無需在不同雲端架構調整費心。在此次Cisco Live!活動中，Chunk Robbins也與Google Cloud負責人Diane Greene說明未來雙方將如何合作推動更多網路服務成長，甚至藉由網路力量讓人工智慧技術蓬勃發展。

而在接下來的合作中，Cisco旗下混合雲平台將會在今年下半年內完全相容Google Cloud雲端服務，此外Cisco旗下WebEx線上會議服務也將相容Google Calendar功能，讓使用者能更輕易地透過Google Calendar建立線上會議，並且透過Webex完成線上多人討論事宜。

至於更具體的合作細節，Chunk Robbins則是語帶保留地透露，更多細節將會在今年7月間於舊金山舉辦的GCP NEXT 2018活動間說明。

Cisco在2017年10月宣布與Google Cloud合作，後續更陸續加入多項服務整合 分享 facebook

在未來除了持續銜接更多網路連接技術，並且迎接5G連網應用之外，Cisco表示未來將更加著重自動化、安全，以及旗下DNA Center技術解決方案發展，藉此讓網路運作變得更具「智慧」，同時可銜接工業物聯網、邊緣運算等應用。

Chunk Robbins以Cisco與洛杉磯兒童醫院合作案例說明，由於醫院內有許多設備必須透過連網運作，同時在醫院營運過程也必須面臨許多病患資料被存取使用，但這些數據必須被妥善保護，因此如何讓特定單位在維持連網流暢情況下限制僅能取用指定數據內容，並且確保數據隱私不被竊取，背後的網路運作系統規劃其實比想像中複雜，而Cisco正是希望能以簡單方式改善此類複雜網路連接問題，讓網路連接應用可以變得更加簡單。

目前Cisco內部已經設置三名體驗長職務，主要負責協助針對不同用戶使用體驗作最佳化調整，同時旗下自2014年啟用的DevNet計畫至今也已經累積超過50萬名註冊會員加入，期望藉由開源架構與各類API讓網路服務串接變得更加容易，使工程人員可以省去煩惱不同網路服務平台如何銜接的問題，藉此簡化整體設計流程，讓網路創新變得簡單，進而讓DevNet計畫能有更大影響力。

藉由去年在波多黎各發生風災，立即迅速協助重建網路通訊，讓人員聯繫、各類物資進駐變得更加容易的情況為例，Chunk Robbins強調Cisco的優勢在於讓網路佈署變得簡單、提供穩固連結能力，同時因應市場趨勢提供高度調整彈性，並且確保在各類網路攻擊間維持安全，未來也將持續精進網路連接技術發展，並且以此串連更多人。

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