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Google公布7項技術發展原則 強調與政府機構合作將更加謹慎

2018-06-09 08:27楊又肇

日前透露將公布公司對於旗下技術用於與政府機構合作時遵循原則後，Google執行長Sundar Pichai藉由官方部落格形式對外說明如何透過7項原則謹慎處理此類合作項目。

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雖然並未呼應內部員工連署請求公司取消與美國軍方技術合作事宜，但Google表示未來將以7項主要原則處理與政府機構合作內容。

其中包含人工智慧應用於對社會有益事項，避免增加或強化不公平現象，並且確保安全、隱私，同時也為人類負責，另外也將秉持科技發展高度標準，在主要用途、技術獨特性與使用規模兼作權衡。Sundar Pichai表示，Google並不會將旗下人工智慧在內技術用於製作武器或其他將直接傷害人類的產品，同時也不會應用於蒐集資訊且違反國際規範的監控技術，或是用於違反廣泛被接受的國際法與人權相關技術內容。

同時，Sundar Pichai也強調此項技術原則將採長時間遵循，一如Google從2004年開始便以高標準看待本身技術發展遵循規範，並不會將技術應用在危害人類，或是造成更大對立、不公現象。

而不少Google對於公司提出此項說明感到安心，但部分市場看法仍認為即便Google強調不為惡，但對於旗下採開源發展的技術，如TensorFlow學習框架一旦被用於戰爭武器研發，Google方面也很難避開相關責任。

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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