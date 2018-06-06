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台北電腦展新創特展 聚焦5大應用

2018-06-06 13:29中央社 台北6日電

台北國際電腦展新創特展InnoVEX今天登場，現場聚焦物聯網人工智慧、健康與生物科技、擴增實境和虛擬實境（AR/VR）、大數據與雲端服務等5大應用。

InnoVEX特展今天起連續3天在世貿三館盛大舉辦。共同主辦單位台北市電腦公會表示，今年來自21國388組新創團隊共同與會，比去年成長超過4成，展覽規模再創新高。國際團隊比率接近40%，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者到場。

今年InnoVEX海內外新創團隊前5大展出創新解決方案，包括物聯網、人工智慧、健康與生物科技、擴增實境和虛擬實境（AR/VR）、大數據與雲端服務。

現場新創企業展示人工智慧影像自動分析服務、即時像素辨識系統、自動化影像標本標記工具等人工智慧技術，此外3D掃描與擴增實境模擬、虛擬實境體感模擬訓練等AR/VR應用也吸睛。

業者也展示影像壓縮閘道器、影像搜尋引擎、微電網管理系統等大數據（Big Data）技術、以及可攜式心血管疾病生物指標感測器、快速蒸餾系統等健康醫療應用；此外還包括電子商務、教育、企業軟體、物聯網、機器人等新創成果。

公會指出，今年InnoVEX邀請不少海內外創投、加速器、育成中心與企業創投，以競賽與各種媒合活動，與參展新創團隊進行交流與認識，並透過一對一媒合方式帶來投資機會。

人工智慧雲端服務物聯網

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