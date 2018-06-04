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NVIDIA揭曉結合Xavier超級電腦的Jetson開發平台 推動機器人應用

2018-06-04 21:43楊又肇

在此Computex 2018展前活動中，NVIDIA執行長除宣布將與科技部展開一系列人工智慧技術深度合作，更透露將把Xavier超級電腦處理器整合至Jetson平台，藉此推動更多元機器人應用發展。

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結合超級電腦處理器的Jetson Xavier預計在今年8月推出早期開發套件組，並且以1299美元價格銷售，除了藉由30W墊功率驅動Xavier處理器產生更高運算效能，更可配合Volta TensorCore、Sensor Hub等設計，對應運算效率更快的電腦視覺應用，進而推動更多元的機器人應用與人工智慧技術成長。

而如同Project ISAAC的訓練模式，NVIDIA也強調可透過虛擬化方式對機器人進行大量訓練，其中可透過DGX-1或DGX-2超級電腦建立模擬訓練環境，一旦完成訓練後即可套用在Jetson平台構成機器人進行驗證，同時也能透過Jetson平台進行後續學習，並且將學習經驗反饋至雲端系統，透過網路連接方式讓所有基於相同設計的機器人都能獲取相同學習經驗。

在Jetson平台也開始導入Xavier超級電腦處理器運算效率後，預期未來將會有更多機器人應用問世。

NVIDIA人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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