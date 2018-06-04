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COMPUTEX／專為玩家而生 電競手機ROG Phone戰鬥亮相

2018-06-04 19:49聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

相中電競玩家高含金量，品牌也紛紛開始將腦筋動到手機上。COMPUTEX 2018開展前夕，華碩搶先亮相專為重度遊戲玩家設計的ROG Phone，有著6吋AMOLED大螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，背面設計則沿襲ROG品牌設計DNA，並支援Aura RGB燈效模組與Aura Sync同步燈效技術，針對玩家注重的散熱問題，也推出了獨特的GameCool 3D均溫板冷卻系統，搭載可輕鬆拆裝的AeroActive Cooler空氣動力風扇，加強冷卻效果，即使長時間戰鬥也能保持不過熱，而不影響橫式手持操作的側置式連接埠亦是另一個貼心設計。

除了ROG Phone本身許多專為電競設計的規格與功能，為了增強整體遊戲體驗，華碩還同步推出一系列ROG Phone週邊配件，包括具有雙螢幕手持模式，可分開操作不同軟體，還有兩個實體按鍵配合遊戲操作的TwinView Dock；提供桌機遊戲風格的手機擴充座Mobile Desktop Dock；可延伸操作按鍵，適用於大螢幕遊戲的Gamevice手把；以及透過11ad Wi-Fi可將手機畫面無線傳輸到大螢幕的WiGig Dock等。

搭配TwinView Dock可成為手機的延伸螢幕，亦可單獨操作。記者黃筱晴／攝...
搭配TwinView Dock可成為手機的延伸螢幕，亦可單獨操作。記者黃筱晴／攝影
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可輕鬆拆裝的AeroActive Cooler空氣動力風扇。記者黃筱晴／攝影
可輕鬆拆裝的AeroActive Cooler空氣動力風扇。記者黃筱晴／攝影
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透過Mobile Desktop Dock，可將ROG Phone的內容顯示在大...
透過Mobile Desktop Dock，可將ROG Phone的內容顯示在大螢幕上。記者黃筱晴／攝影
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背面設計則沿襲ROG品牌設計DNA，並支援Aura RGB燈效模組與Aura S...
背面設計則沿襲ROG品牌設計DNA，並支援Aura RGB燈效模組與Aura Sync同步燈效技術。記者黃筱晴／攝影
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華碩推出專為重度遊戲玩家設計的ROG Phone。記者黃筱晴／攝影
華碩推出專為重度遊戲玩家設計的ROG Phone。記者黃筱晴／攝影
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同步亮相一系列ROG Phone週邊配件。記者黃筱晴／攝影
同步亮相一系列ROG Phone週邊配件。記者黃筱晴／攝影
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透過遊戲中心，可進行細緻的手機遊戲功能設定。記者黃筱晴／攝影
透過遊戲中心，可進行細緻的手機遊戲功能設定。記者黃筱晴／攝影
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