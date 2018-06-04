COMPUTEX／專為玩家而生 電競手機ROG Phone戰鬥亮相

2018-06-04 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



相中電競玩家高含金量，品牌也紛紛開始將腦筋動到手機上。COMPUTEX 2018開展前夕，華碩搶先亮相專為重度遊戲玩家設計的ROG Phone，有著6吋AMOLED大螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，背面設計則沿襲ROG品牌設計DNA，並支援Aura RGB燈效模組與Aura Sync同步燈效技術，針對玩家注重的散熱問題，也推出了獨特的GameCool 3D均溫板冷卻系統，搭載可輕鬆拆裝的AeroActive Cooler空氣動力風扇，加強冷卻效果，即使長時間戰鬥也能保持不過熱，而不影響橫式手持操作的側置式連接埠亦是另一個貼心設計。