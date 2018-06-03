因應5G連網運算、沉浸體驗需求 Arm推出三款全新處理器架構設計

今年宣布提出Project Trillium設計平台，將更多人工智慧技術帶進行動裝置後，Arm趕在Computex 2018開展前分別宣布推出Cortex-A76 CPU架構，以及新款Mali-G76 GPU設計，同時針對影像運算處理需求也提出新款Mali-V76 VPU，藉此對應單一8K UHD@60fps影像解碼播放能力，或是同時對應4組4K@60fps影像解碼輸出效果，甚至最高可對應16組HD畫質影像同時串流輸出。

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Arm表示，此次推出三款處理器設計將鎖定2019年的運算需求打造，並且可廣泛用於行動運算、AR或VR等沉浸式體驗，甚至套用在人工智慧及深度學習等應用，並且可對應8K UHD畫質輸出效果。而此次提出三款處理器設計，同樣可應用在今年初提出的Project Trillium設計平台，藉此讓終端裝置的數據吞吐量可大幅提昇，同時也能進一步推動裝置端的人工智慧學習應用模式。

其中，基於DynamIQ設計的Cortex-A76 CPU架構，將更著重Arm架構的Windows 10 PC設計使用，一如Qualcomm去年推行的Windows on Snapdragon產品設計，相比去年提出的Cortex-A75 CPU架構將可提昇35%運算效能，同時降低高達40%的電池功耗，在人工智慧或深度學習應用更可帶動4倍運算效率，並且強化終端裝置的安全防護效果。

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而此次推出的Mali-G76 GPU則將比先前提出Mali-G72 GPU設計提昇30%運算效能，主要鎖定AR或VR沉浸體驗，並且對應更低渲染延遲。至於新款Mali-V76 VPU則將對應高達8K UHD@60fps影像解碼輸出，同時最高也能對應16組HD畫質影像同時串流輸出。

此次推出處理器架構設計，Arm強調僅只是一個新的開始，因應接下來即將到來的5G連網應用，預期將會帶動更多運算量成長，同時也會促成更多全新連網運算模式，因此Arm預測未來將會有更多不同運算使用需求產生，屆時也會因應市場需求提出全新運算架構設計。

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