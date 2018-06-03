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國軍手機管制程式不敵蘋果　iPhone下月起禁入營

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今年蘋果WWDC將恢復聚焦開發者溝通 硬體更新比例可能不高

2018-06-03 07:15楊又肇

蘋果年度開發者大會WWDC 2018將在下週間展開，雖然不少人期待蘋果將比照去年模式選在WWDC期間揭曉眾多新品，但根據彭博新聞取得消息顯示，今年度的WWDC將恢復聚焦軟體更新項目，硬體更新比例可能不高。

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彭博新聞引述消息來源表示，今年度的WWDC發表內容將恢復聚焦在與開發人員溝通，因此公布內容將會集中在iOS 12、macOS 10.14，以及新版tvOS與watchOS版本更新，另外蘋果也將宣布全新AR內容應用模式，並且進一步強化數位健康項目發展。

而如同先前傳聞價格親民款的MacBook Air因部分因素延後推出，蘋果可能選擇在今年稍晚時刻才會公布升級處理器規格的新款MacBook系列，同時新款iPad Pro系列也會延後推出，但不確定是否將以獨立發表活動揭曉 (例如配合傳聞中的ARM架構MacBook一同更新)，或是選擇在秋季發表活動期間與新款iPhone一同亮相。

在此之前，相關消息傳出蘋果計畫在WWDC 2018期間宣布Siri更新內容，同時也準備推出親民款HomePod，或是進一步將Siri數位助理整合在新款Beats數位音響內。

蘋果WWDC開發者大會

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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