今年蘋果WWDC將恢復聚焦開發者溝通 硬體更新比例可能不高

蘋果年度開發者大會WWDC 2018將在下週間展開，雖然不少人期待蘋果將比照去年模式選在WWDC期間揭曉眾多新品，但根據彭博新聞取得消息顯示，今年度的WWDC將恢復聚焦軟體更新項目，硬體更新比例可能不高。

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彭博新聞引述消息來源表示，今年度的WWDC發表內容將恢復聚焦在與開發人員溝通，因此公布內容將會集中在iOS 12、macOS 10.14，以及新版tvOS與watchOS版本更新，另外蘋果也將宣布全新AR內容應用模式，並且進一步強化數位健康項目發展。

而如同先前傳聞價格親民款的MacBook Air因部分因素延後推出，蘋果可能選擇在今年稍晚時刻才會公布升級處理器規格的新款MacBook系列，同時新款iPad Pro系列也會延後推出，但不確定是否將以獨立發表活動揭曉 (例如配合傳聞中的ARM架構MacBook一同更新)，或是選擇在秋季發表活動期間與新款iPhone一同亮相。

在此之前，相關消息傳出蘋果計畫在WWDC 2018期間宣布Siri更新內容，同時也準備推出親民款HomePod，或是進一步將Siri數位助理整合在新款Beats數位音響內。