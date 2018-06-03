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蘋果計畫進軍音樂出版市場 將透過Apple Music培育潛力股創作歌手

2018-06-03 07:12楊又肇

相關消息指出，蘋果計畫進軍音樂出版市場，將透過Apple Music串流音樂服務平台協助培育創作歌手，藉此強化本身音樂內容獨佔特性，並且以此吸引更多用戶。

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根據Muisc Business Worldwide網站報導，蘋果計畫在Apple Music服務成立一組全球音樂出版事業部門，並且將由前iTunes國際法務總監Elena Segal擔任部門負責人，而此部門預期涵蓋營運、廣告、出版關係，並且投入發掘、培育創作歌手事宜。

而從Jimmy Iovine接手Apple Music業務後，新任負責人Oliver Schusser似乎傾向挖掘潛力發展歌手，藉此強化Apple Music服務內容獨佔性，以及內容吸引效果，進而與Spotify在內同性質競爭對手抗衡。

目前Apple Music用戶人數已經超過5000萬人，相比Spotify實際付費使用人數，以及整體用戶人數仍有明顯差距，尤其在Spotifty日前宣佈推出更新版免費服務內容，擴大免費用戶實際可聆聽使用項目後，蘋果預期將以更豐富內容吸引更多付費用戶人數成長。

蘋果AppleSpotify

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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