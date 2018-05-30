前雅虎大陸總裁：我至今不懂區塊鏈 覺得自己像白痴

2018-05-30 19:55 聯合新聞網 綜合報導



前雅虎中國總裁、奇虎360董事長周鴻禕。 圖／取自新浪科技 分享 facebook

中國網際網路企業奇虎360昨（29）日在官微宣布，發現將上線的區塊鏈平台EOS有重大漏洞，可完全控制虛擬貨幣交易，此舉遭外界質疑有意影響股市或為自家品牌造勢，但前雅虎中國總裁、奇虎360董事長周鴻禕澄清，已提前和EOS創始人BM溝通過，修復完成才敢對外公布。

48歲的周鴻禕是中國互聯網風雲人物，畢業於西安交通大學電信學院計算機系，因成績優異被該校保送管理學院系統工程系研究生，碩士畢業後直接就職北大方正集團，2004年就任雅虎中國總裁18個月，隨後2年時間投資奇虎360科技有限公司，並出任董事長，成功以150億人民幣擠進2016胡潤IT富豪榜排名第23。

積極佈局區塊鏈產業的奇虎360推出一款專門挖礦的路由器，周鴻禕受訪「火星財經」時被詢問，未來幾年區塊鏈行業會出現一家像奇虎360的企業嗎？他回應「應該不會」，認為雖然不會像PC時代那般略勝一籌，但奇虎360確是區塊鏈主力。

周鴻禕坦言，「我至今也不覺得自己懂區塊鏈，也沒有買虛擬貨幣」，他看大家熱烈討論，彷彿每個人像是經濟學家、思想家發表各樣見解同時也憂國憂民，「我真的覺得自己像個白痴一樣聽不太懂」。

區塊鏈是用分散式資料庫識別、傳播和記載資訊的智慧型化對等網路，2008年起源於中本聰的比特幣，特色是去中心化不依賴額外的第三方管理機構或硬體，除了交易私有信息被加密外，數據機基本上對所有人開放，掌控全數據節點51%才能控制網路數據，各區塊節點的身份信息不用公開驗證可以匿名進行。